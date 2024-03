Piastri ziet dat Red Bull-problemen voor optimisme zorgt

Het team van Red Bull Racing geldt dit jaar als de grote favoriet. Na zeges in Bahrein en Saoedi-Arabië beleefde de Oostenrijkse renstal echter een rampzalig weekend in Australië. Volgens Oscar Piastri zorgt dit voor optimisme bij de rest van de teams.

Red Bull kende overduidelijk een lastig weekend in Melbourne. In de trainingen liep niet alles op rolletjes, maar Max Verstappen pakte wel de pole position. In de race werd hij echter na een paar rondjes ingehaald door Carlos Sainz, waarna hij uitviel met remproblemen. Sergio Perez moest de eer redden, maar hij kampte met problemen aan zijn vloer waardoor hij slechts als vijfde over de streep kwam.

McLaren-coureur Oscar Piastri zag Red Bull door het ijs zakken in Melbourne. Piastri haalde daar zijn schouders over op en hij werd door de internationale media gevraagd wat de uitvalbeurt van Verstappen betekende voor de sport: "Dat betekent dat hij waarschijnlijk één race minder gaat winnen. We gaan het zien. Ik was vooral verrast door de snelheid van Checo. Ik verwachtte dat hij mij zou passeren, maar dat deed hij niet. Ik denk dat dit voor optimisme zorgt bij de rest. Maar het is zeldzaam dat Red Bull mechanische problemen had. Ik weet zeker dat ze terugslaan."