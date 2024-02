Norris onthult opvallend nieuw helmdesign

Lando Norris is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de populairste coureurs van de Formule 1. De Britse McLaren-coureur maakt veel indruk op de baan, maar daarnaast gaat hij regelmatig viraal op het internet. Zijn fans zijn nu zeer enthousiast over zijn nieuwe helmdesign.

Norris presenteerde zijn nieuwe helm zelf op zijn sociale kanalen. De McLaren-coureur rijdt al jaren met een helm in de kleuren zwart en felgeel. Ook nu komen deze kleuren weer naar voren in zijn helmontwerp, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren zijn het geen simpele vlakken. Op zeer kunstzinnige wijze is het design in elkaar gezet, ergens aan de zijkant is ook zijn naam terug te vinden. Ook de sponsorstickers van Monster passen bij het ontwerp.