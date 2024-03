Brown duidelijk: "Alle teams zijn ruim een miljard waard"

Het is geen geheim dat het goed gaat met de Formule 1. Er is veel interesse in de sport, maar toch wees de FOM de komst van het team van Andretti Cadillac af. Ze wezen naar het financiële plaatje, maar Zak Brown stelt nu dat alle teams momenteel meer dan een miljard pond waard zijn.

De samenwerking tussen de Amerikaanse giganten Andretti en Cadillac had grootste plannen om de Formule 1 te betreden. De FIA keurde de plannen goed, maar begin dit jaar zette de FOM daar een streep door. Ze wezen in hun besluit onder meer op het financiële plaatje. Ook de meeste van de huidige teams zagen de komst van Andretti niet zitten, want ze vrezen dat ze in deze situatie veel minder prijzengeld zouden krijgen.

Waarde

Het is opvallend dat de teams op alarmerende wijze wezen naar de geldkwestie. Opvallend genoeg maakt McLaren CEO daar nu een ander verhaal van. Op een congres van Bloomberg in het Saoedische Jeddah is Brown daar zeer duidelijk over: "Elk Formule 1-team is momenteel ruim een miljard pond waard. Bovendien is de helft van de grid momenteel winstgevend en dat as vijf jaar geleden niet zo."

Liberty Media

Brown is vooral trots op de handelwijze van Formule 1-eigenaar Liberty Media. De Amerikaan vindt dat Liberty goed werk levert en hij steekt zijn goede gevoel niet onder stoelen of banken: "Liberty wil de waarde van de tien teams beschermen. Voordat Liberty de eigenaar werd, zag je dat er teams wegvielen. Nu staan er teams in de rij om toe te treden tot de sport. Ik denk dat Liberty bekijkt hoe, wanneer en of ze willen dat teams onze sport instappen."