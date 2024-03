Norris schrijft pijnlijk record op zijn naam

Lando Norris kende afgelopen weekend een goede Australische Grand Prix. De Britse McLaren-coureur maakte geen fout en hij kwam als derde over de streep. Het was zijn veertiende podiumplek uit zijn loopbaan, maar dat levert hem wel een pijnlijk record op.

Norris heeft in al zijn jaren in de Formule 1 dus veertien podiumplekken bij elkaar gereden, maar hij wist nog geen enkele keer een race te winnen. Hiermee heeft Norris een pijnlijk record op zijn naam staan, want hij is nu de coureur met de meeste podiumplekken zonder zege. Hij deelde dit record eerst met Nick Heidfeld, maar nu is hij de Duitser dus gepasseerd in dit klassement.

In tegenstelling tot Heidfeld is Norris nog gewoon actief in de Formule 1. De Brit beschikt over een langdurig contract bij McLaren en men ziet hem nog steeds als één van de grootste talenten van het huidige Formule 1-veld. Norris kan het record dus weer teruggeven aan Heidfeld. Norris is overigens niet de enige coureur die lang moet wachten op zijn eerste zege. Sergio Perez moest 190 Grands Prix wachten voordat hij voor het eerst als winnaar over de streep kwam. Norris staat nu op 107 Grands Prix, dus hij heeft nog wel eventjes de tijd om het record terug te geven aan Heidfeld.