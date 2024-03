Bahreins staatsinvesteringsfonds neemt McLaren Group over

Het team van McLaren is eigendom van de McLaren Group. Het is geen geheim dat er in de afgelopen jaren veel geld is gestoken in het moederbedrijf. Het staatsinvesteringsfonds van de staat van Bahrein heeft nu doorgepakt en ze hebben alle aandelen van de McLaren Group overgenomen.

Het Bahreinse staatsinvesteringsfonds Mumtalakat steekt al geruime tijd geld in McLaren. Al in 2007 kocht het investeringsfonds voor het eerst aandelen van McLaren en in de coronajaren werd de samenwerking nauwer. Nadat er geruchten rondgingen over een mogelijk vertrek van Mumtalakat, is nu duidelijk geworden dat precies het tegenovergestelde is gebeurd. Mumtalakat heeft namelijk alle aandelen van de McLaren Group overgenomen.

Dat betekent dus ook dat het team van McLaren nu te maken zal gaan krijgen met de investeerders uit Bahrein. De McLaren Group is namelijk de grootaandeelhouder van het raceteam. Eind 2022 kocht het Amerikaanse MSP Sports echter 33 procent van de aandelen van de racetak van McLaren. Toch is de McLaren Group dus het bedrijf met de meeste aandelen, de Bahreinse investeerders zullen nu dus een flinke vinger in de pap gaan krijgen bij het team. Ze rijden niet alleen in de Formule 1, maar ook in de Formule E, de IndyCar en de Extreme E.