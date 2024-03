Brown eist meer transparantie van de FIA

De Formule 1 heeft weer een onrustige week achter de rug. Ook in de dagen voorafgaand de Australische Grand Prix ging het weer veelvuldig over zaken naast de baan. Zak Brown is hier een beetje klaar mee en hij eist dat de hoge heren van de sport meer transparantie gaan geven.

De zaak rondom Red Bull-teambaas Christian Horner zorgde ook deze week weer voor de nodige verhalen en roddels. Maar er speelde meer in de Formule 1-wereld. Op donderdagavond maakte de FIA bekend dat ze FIA-president Mohammed Ben Sulayem hebben vrijgesproken van mogelijke inmenging. Ze hebben geen bewijs gevonden van de beschuldigingen. Een paar uur later maakte Susie Wolff bekend dat ze juridische stappen heeft gezet tegen de FIA vanwege eerdere beschuldigingen van belangenverstrengeling aan haar adres.

In beide zaken hield de FIA de kaarten tegen de borst en deelden ze amper iets van de onderzoeksresultaten. McLaren CEO is daar klaar mee en tijdens de persconferentie voor teamvertegenwoordigers in Australië is hij hier heel erg duidelijk over: "Ik denk dat we leven in 2024, en niet in 1984. We hebben volledige transparantie nodig. Ik denk dat iedereen open moet staan voor transparantie. Zolang alle onbeantwoorde vragen blijven liggen, zullen mensen daarover vragen blijven stellen. Ik denk niet dat dit een goede situatie is. We zijn drie races onderweg en we praten nog steeds over deze issues."