Norris trots: "Maar denk dat pace genoeg was voor tweede plek"

Lando Norris kwam vandaag als derde over de streep in Australië. De Britse McLaren-coureur kon de Ferrari's niet echt aanvallen, maar hij scoorde wel zijn eerste podiumplek van het jaar. Daar was hij na afloop zeer tevreden mee en het toverde een glimlach op zijn gezicht.

Norris reed een foutloze race in Melbourne. De Brit kreeg te horen dat zijn teamgenoot Oscar Piastri daarna aan de kant zou gaan voor hem, en daarna reed hij zeer clean. Eventjes hoopte hij op een duel met Charles Leclerc, maar dat werd onmogelijk in de laatste fase van de race. Een crash van George Russell zorgde ervoor dat Norris geen duel aan kon gaan met Leclerc, maar de podiumplaats was wel binnen.

Norris was vooral heel erg blij met zijn podiumplek in Melbourne. De Brit scoorde een vrachtlading aan punten en aan interviewer van dienst Günther Steiner legde hij het belang daarvan uit: "Het was een heel erg goede dag voor ons. Ik ben blij en trots op het team, want de derde en vierde plaats zorgen voor veel punten voor het wereldkampioenschap. We konden niet met Charles vechten, ik denk dat onze pace wel wat beter was. Hij voerde een undercut uit in de eerste stint, dus er was een beetje hoop voor de tweede plaats. Ik denk dat onze pace sterk genoeg was."