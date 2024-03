Norris vreest voor gezondheid en wil comfortabelere auto's

Sinds 2022 gelden er nieuwe technische regels in de Formule 1. Deze regels zorgen voor veel spektakel, maar ook voor veel ongemakken. Lando Norris merkt dat dit invloed heeft op zijn lichaam en hij roept de FIA dan ook op om de regels aan te passen, zodat het comfortabeler wordt voor de coureurs.

De nieuwe auto's hebben ervoor gezorgd dat de teams de auto zo laag mogelijk en zo stijf mogelijk proberen af te stellen. Dit is positief voor de performance, maar niet voor de gezondheid van de coureurs. De wagens hebben vaak last van porpoising en daarnaast knallen ze ook vaak over de grond. Dit zorgt voor fysieke problemen bij de coureurs, vooral de rug ontvangt harde klappen.

McLaren-coureur Lando Norris doet dan ook een oproep aan de FIA. De Brit stelt dat de coureurs het enorm zwaar hebben en bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Kan het beter? Was het in de vorige generatie auto's beter? Honderd procent. Ik weet dat sommige mensen vinden dat het allemaal zo slecht nog niet is vergeleken met jaren terug, maar het is nu een andere tijd. Ik denk dat we soms een beetje zeuren, maar nu doen we dat uit de juiste beweegredenen. Het gaat over onze lichamen, de veiligheid en onze gezondheid. Er zijn dus gebieden waar volgens ons verbeterpunten zijn."