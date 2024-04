'McLaren in de race voor grote deal met Mastercard'

De interesse in de Formule 1 is momenteel zeer groot. Veel bedrijven, landen en circuits tonen interesse in de sport. Veel teams trekken grote sponsoren aan en het lijkt er op dat ook McLaren kans maakt op een grote deal. Ze worden in verband gebracht met Mastercard.

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gestegen. Dit heeft er ook voor gezorgd dat steeds meer grote bedrijven iets willen doen met de sport. Veel teams hebben in de afgelopen jaren grote sponsorcontracten getekend. Red Bull Racing werkt sinds een aantal jaar samen met titelsponsor Oracle, Visa en Cash App stapten in VCARB en gisteren presenteerde Ferrari een grote deal met HP.

Het lijkt er op dat ook McLaren kans maakt op een grote sponsordeal. Volgens Sport Business zijn ze momenteel de eerste keus voor een sponsordeal met Mastercard. Het betaalbedrijf zou volgens het medium graag weer de Formule 1 gaan betreden en ze hadden onder meer interesse in een deal met McLaren, Mercedes en Ferrari. McLaren zou nu de grootste kanshebber zijn voor de deal, en Mastercard zou zelfs de titelsponsor kunnen worden. Mastercard is geen onbekende in de Formule 1, want ze waren in 1997 betrokken bij het volledig mislukte Mastercard Lola-project.