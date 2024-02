Dit is de nieuwe McLaren MCL38

Het team van McLaren heeft hun nieuwe wagen aan de wereld getoond. Met de MCL38 zullen Oscar Piastri en Lando Norris er alles aan gaan doen om de stijgende lijn van vorig jaar door te zetten. De kleurstelling van de auto was geen geheim meer en nu hebben ze de echte auto getoond.

McLaren verraste de fans door al in januari beelden van de nieuwe livery te delen. Toch hebben ze vandaag iets meer laten zien dan ze al hadden gedaan. Piastri en Norris hebben namelijk het doek getrokken van de daadwerkelijke MCL38, McLaren had vooraf weinig informatie gedeeld over de launch. Dat was niet vreemd, aangezien het team de livery dus al met de buitenwereld had gedeeld.