Piastri snapt Stroll niet: "De rest crashte ook niet"

Lance Stroll ontving in China veel kritiek. De Canadees veroorzaakte een crash tijdens de Safety Car-fase, al vond hij zelf dat hij er niet zoveel aan kon doen. Oscar Piastri kan daar helemaal niets mee en hij stelt lachend dat er verder niemand anders was gecrasht.

Stroll lette aan het einde van de eerste Safety Car-fase niet goed op. Hij had niet door dat de auto's voor hem van het gas gingen, waardoor hij vol op de VCARB-bolide van Daniel Ricciardo klapte. Stroll werd bestraft en Ricciardo moest na een paar rondjes opgeven. Na afloop van de race had Stroll niet het idee dat hij schuld had aan het incident. Dit zorgde voor woede bij Ricciardo, die niet snapte waarom Stroll zo reageerde.

Ook Oscar Piastri snapt niets van de reactie van Stroll. De Australische McLaren-coureur raakte ook betrokken bij het incident, omdat Ricciardo zijn bolide raakte na de beuk van Stroll. Piastri wuift de woorden van Stroll weg in gesprek met de internationale media: "De rest crashte toch ook niet? In zo'n bocht moet je dat gewoon zien aankomen." Piastri legt grappend uit dat ook zijn auto beschadigd raakte: "Na afloop keek ik nog eens naar mijn diffuser, en ik weet vrij zeker dat het team het niet zo ontworpen had! Dus ja, het is logisch dat ik veel snelheid verloor. Dat is jammer, want ik had veel punten kunnen pakken."