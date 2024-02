Nieuwe McLaren nog niet helemaal af tijdens launch

Het team van McLaren trok gisteren het doek van hun nieuwe uitdager voor het komende seizoen. De Britse renstal wil de aanval gaan openen op Red Bull Racing, maar daarvoor moeten er nog wel een aantal zaken gebeuren. Volgens teambaas Andrea Stella was nog niet alles klaar tijdens de launch.

McLaren zorgde in januari voor een daverende verrassing door hun nieuwe livery aan de wereld te tonen. Hoe de auto eruit zou gaan zien, was vandaag dan ook geen grote verrassing meer. Wel liet de Britse renstal vandaag voor het eerst zien hoe de MCL38 er precies uitziet. Ze gingen daarna direct de baan op voor een shakedown. Het is de wens van het team om de goede vorm van eind vorig jaar vast te houden.

Maar volgens teambaas Andrea Stella is nog niet alles af. Stella is tevreden met het werk dat tot nu toe is verricht, maar er moet nog meer gebeuren. In het persbericht van McLaren spreekt hij zich uit: "We hebben nog veel werk te doen, waaronder het testen van de MCL38 tijdens de wintertest in Bahrein. Het team heeft goed werk geleverd in de winter en we hebben er alle vertrouwen in dat we van start kunnen gaan, maar we weten dat we nog een aantal belangrijke zaken voor de boeg hebben. Niet alle punten die we willen aanpakken zijn klaar voor onze launch. Die gebieden worden nu de focus van onze ontwikkeling gedurende het seizoen."