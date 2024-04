"McLaren vreest voor enorm moeilijk weekend in China".

Aankomend weekend staat de Chinese Grand Prix weer op het programma. Voor het eerst sinds 2019 wordt deze race weer verreden, en bij het team van McLaren maakt men zich zorgen. Volgens Andrea Stella moet zijn team vooral gaan proberen om de schade te beperken.

De race op het Shanghai International Circuit ontbrak in de afgelopen jaren op de Formule 1-coureur. Het coronavirus gooide in de afgelopen jaren roet in het eten, maar nu is het weer helemaal terug. De organisatie pakt direct uit, want er wordt ook direct een sprintrace verreden op de baan. Dat betekent dat de teams slechts één training de tijd hebben om data te verzamelen en dan is de baan ook nog eens opnieuw geasfalteerd.

McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zich een beetje zorgen over het aankomende raceweekend. Stella vreest dat de MCL38 hier niet goed kan presteren. Hij stelt dat zijn team de schade moet gaan beperken. Hij wijst naar de langzame bochten en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Dit circuit heeft daar zoveel van. Er zijn ook nog eens heel veel hairpins. Zelfs in bocht twee en drie ben je lang bezig om eruit te komen. Dat is voor ons een terugkerend thema. Het lukt ons maar niet om in de langzame en middelsnelle bochten te verbeteren. Op competitief niveau verwacht ik dat we het moeilijker gaan krijgen dan in Suzuka en Melbourne."