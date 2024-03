Piastri presenteert bijzondere outback-helm voor thuisrace

Over anderhalve week staat de Australische Grand Prix weer op het programma. De fans in Melbourne kunnen gaan juichen voor twee landgenoten in de persoon van Daniel Ricciardo en Oscar Piastri. Laatstgenoemde heeft een zeer opvallend helmontwerp voor zijn thuisrace onthuld.

Voor Piastri is de Australische Grand Prix zeer bijzonder. Hij rijdt zijn thuisrace in de stad waar hij is opgegroeid. De McLaren-coureur heeft er enorm veel zin in en hij zal zijn fans gaan plezieren met een bijzonder helmontwerp. De helm is zwart en oranje en hij is voorzien van allerlei verwijzingen naar Australië. Onder meer de outback en meerdere kangoeroes komen terug in het design. De reacties zijn vooralsnog zeer enthousiast.