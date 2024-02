Brown eist meer duidelijkheid over uitkomst Horner-onderzoek

Het Red Bull-concern maakte gisteren bekend dat ze Christian Horner hebben vrijgesproken. Ze waren deze maand bezig met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Het korte statement met de conclusie van Red Bull zorgt voor onvrede, ook bij Zak Brown.

Op woensdag liet Red Bull door middel van een kort statement weten dat ze Horner hebben vrijgesproken. Dit betekent dus dat hij gewoon verder kan gaan met zijn werkzaamheden en dat hij dus nog steeds de teambaas is. Het statement was kort en er werd niet in details getreden. Dit lag in de lijn der verwachtingen, al waren er eerder deze week wel geruchten over een rapport van meer dan honderd pagina's.

Het statement kwam pas naar buiten op het moment dat de coureurs hun mediaverplichtingen hadden afgerond. McLaren CEO Zak Brown liet tijdens de persconferentie in Bahrein weten dat hij niet tevreden is met Red Bull: "Er zijn nog altijd veel geruchten en ook nog veel vragen. Ik denk dat degenen die deze sport runnen een verantwoordelijkheid hebben richting de hele sport en onze fans. Ze moeten duidelijk maken dat alles duidelijk en transparant verloopt. Dat zij tot dezelfde conclusie komen als Red Bull en dat ze het eens zijn met de uitkomst. Tot die tijd zullen er speculaties blijven. Dat is niet gezond voor de sport. Het is aan de FIA en de sport om te verhelderen of ze de duidelijkheid hebben die nodig is."