Norris ziet kansen om Ferrari en Red Bull te verslaan

Het team van McLaren wil dit jaar stappen gaan zetten in de Formule 1. Lando Norris begon het seizoen goed met een zesde plaats en hij denkt dat zijn team nog stappen kan gaan zetten. De Brit ziet nog genoeg mogelijkheden om Ferrari en zelfs Red Bull Racing bij te halen.

McLaren en Norris kenden vorig jaar een goede tweede seizoenshelft in de Formule 1. Norris begon het seizoen ambitieus, maar na de testdagen moest hij zijn verwachtingen al bijstellen. In Bahrein reed hij een aardige race en wist hij uit de problemen te blijven. De zesde plaats was dus een aardig resultaat, maar dat betekent niet dat men bij McLaren helemaal tevreden is met deze prestatie.

Ferrari

Norris denkt dat McLaren nog een lange weg te gaan heeft om Ferrari en Red Bull bij te halen. De Brit is wel positief en hij legt zijn gedachten uit aan Motorsport.com: "Op een circuit als deze zit er nog een grote stap tussen ons en Ferrari en dan is er nog een stap van Ferrari naar Red Bull. We moeten nog twee grote stappen zetten, maar het zou al goed zijn om te beginnen met één stap. Of dat naar Ferrari is? Ja. Op sommige circuits zullen we dat doen, op sommige circuits niet."

Red Bull

Norris denkt ook dat Red Bull nog niet uit het zicht is verdwenen. De Brit wijst daarvoor naar de achterstand van Carlos Sainz op Sergio Perez: "Of de Red Bull van een andere planeet is? Nee, dat is niet het geval. Carlos zat er niet zo ver achter. Ik weet dat Red Bull op racetempo erg goed is en op dit circuit moet je goed op je banden letten omdat het zo ruw is. Ze staan duidelijk voor, dat staat vast. Kijk je naar de kwalificatie, dan staan ze niet zo ver voor."