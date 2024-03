Brown kondigt updates aan en aast op meer successen

Het team van McLaren is goed aan het huidige seizoen begonnen. In Australië finishte Lando Norris afgelopen weekend als derde en daarmee schonk hij zijn team hun eerste podiumplaats van het jaar. Zak Brown kondigt alvast nieuwe updates aan en hij aast op nog meer successen.

McLaren heeft sinds de tweede seizoenshelft vorig jaar grote stappen gezet. Ze begonnen in 2023 waardeloos aan het seizoen, maar ze bleven vertrouwen houden. Ze introduceerden een groot updatepakket en dat zorgde voor veel podiumplaatsen en een sprintzege van Oscar Piastri in Qatar. Dit jaar zijn ze goed aan het seizoen begonnen en de podiumplaats van Norris smaakt naar meer, het wordt belangrijk om de auto weer goed door te ontwikkelen.

McLaren CEO Zak Brown laat weten dat dit inderdaad de bedoeling is. De Amerikaan wil dit seizoen nog veel meer successen boeken en in gesprek met Channel 4 kondigt hij de eerste nieuwe updates aan: "Ik denk dat we onze pijlen momenteel op Miami hebben gericht. We zijn hard aan het pushen, net als ieder ander team ook doet. Ik denk dat als we verder kunnen gaan met de ontwikkelingswijze waarmee we halverwege vorig jaar zijn begonnen, dat we dan sneller kunnen worden en meer podiumplekken kunnen scoren."