McLaren bereikt belangrijke mijlpaal met fire-up

Het team van McLaren heeft een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op het aanstaande seizoen. De Britse renstal heeft de Mercedes-krachtbron namelijk voor het eerst gestart. McLaren deelt het belangrijke feit met veel trots met de rest van de wereld.

McLaren heeft de motor voor het eerst opgestart en dat is een belangrijk moment in het ontwikkelingsproces. In tegenstelling tot andere teams, deelt McLaren geen beelden van de fire-up zelf. Ze delen een kort fragment waarop te horen is hoe de wagen voor het eerst wordt opgestart. Bij de video deelt het team slechts de tekst 'het leeft'. Nog niet veel teams hebben melding gemaakt van de fire-up, niet iedereen deelt dit immers met de buitenwereld.