Officieel: Brown verlengt contract tot en met 2030

Het team van McLaren heeft bekend gemaakt dat ze het contract van CEO Zak Brown hebben verlengd. De renstal heeft in Melbourne gedeeld dat Brown nu zijn contract heeft verlengd tot en met 2030. Onder Brown heeft McLaren de weg omhoog ingezet in de afgelopen jaren.

Brown is sinds april 2018 in dienst als CEO. De Amerikaan moest het afgegleden topteam weer aan de top brengen en het gaat steeds beter met die missie. In de afgelopen jaren stonden er met enige regelmaat McLaren-coureurs op het podium en ook nu worden ze gezien als een outsider voor het ereschavot. In een persbericht spreekt Brown zich trots uit: "Ik ben blij dat ik verder mag gaan met het leiding geven aan dit historische team. Het is een privilege om samen te werken met deze getalenteerde mannen en vrouwen in verschillende raceklassen."