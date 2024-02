Piastri heeft geen zin in achtste wereldtitel Hamilton

Lewis Hamilton begint deze week officieel aan zijn laatste seizoen in dienst van het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen stapt per 2025 over naar het team van Ferrari. Oscar Piastri hoopt niet dat Hamilton dit jaar zijn recordbrekende achtste wereldtitel gaat pakken.

Hamilton kondigde begin deze maand aan dat hij na elf jaar het team van Mercedes gaat verlaten. De Brit maakt de overstap naar het team van Ferrari, hij gaat daar zijn jeugddroom in vervulling brengen. Eerst moet hij echter nog een jaar gaan rijden voor Mercedes en men verwacht dat dit een redelijk ongemakkelijk jaar gaat worden. Hamilton blijft rustig en hij wil vooral weer gaan winnen.

McLaren-coureur Oscar Piastri heeft het nieuws rondom de transfer van Hamilton op de voet gevolgd. De Australiër weet wat er allemaal kan gaan gebeuren. Hamilton kan dit jaar immers ook nog gewoon zijn achtste titel gaan pakken. In de podcast 'The Fast and The Curious' wordt Piastri gevraagd of hij hoopt op die achtste titel van Hamilton. Hij antwoordt met een knipoog: "Nee, dat zou niet fantastisch zijn. Waar hebben we het eigenlijk over? Oscar Piastri die zijn allereerste wereldtitel wint in de Formule 1, dat zou pas fantastisch zijn!"