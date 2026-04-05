Formule 1-grid gewaarschuwd: "Dit is de beste versie van Piastri"

McLaren-teambaas Andrea Stella ziet een herboren Oscar Piastri. De Australiër reed in Grand Prix van Japan naar zijn eerste podium van het seizoen en maakte volgens zijn teambaas meteen indruk met zijn mentale weerbaarheid.

Na een moeizame seizoenstart, waarin hij de eerste races moest missen, stond Piastri er in Suzuka direct. De McLaren-coureur pakte de tweede plek en liet zien weinig last te hebben van zijn valse start van 2026.

‘Sterkste versie van Piastri sinds zijn F1-debuut’

Volgens Stella laat Piastri momenteel zijn beste niveau ooit zien in de Formule 1. “Als je kijkt naar de tests, de vrije trainingen en de kwalificatie, dan zie je een Oscar die completer is dan ooit,” stelt de Italiaan. “Dit is zonder twijfel de sterkste versie van hem sinds zijn entree in de sport.”

De teambaas zag hoe Piastri in Japan eindelijk de kans kreeg om dat ook in een race te tonen. “Hij heeft vandaag kunnen laten zien wat hij in huis heeft, en dat deed hij overtuigend. Na zo’n moeilijke start van het seizoen – zeker met zijn thuisrace die hij moest missen – had hij ook kunnen wegzakken. Maar hij bleef mentaal ijzersterk.”

McLaren krijgt boost, maar Stella blijft realistisch

Stella benadrukt dat de houding van Piastri ook zijn weerslag heeft op het team. “Zijn veerkracht en leiderschap werken inspirerend. Dat geeft het hele team energie om door een lastige fase heen te komen,” klinkt het. “Hij heeft echt een positieve impuls gegeven aan iedereen binnen McLaren.”

Toch tempert Stella de verwachtingen. Ondanks het sterke resultaat in Japan beseft hij dat McLaren nog stappen moet zetten om structureel mee te doen om zeges. “Eerlijk gezegd waren we zelf ook verrast dat we hier zo competitief waren,” geeft hij toe. “Als we dit niveau willen vasthouden, moeten we de auto nog enkele tienden sneller maken. Dat is waar de focus ligt met de komende updates.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri Andrea Stella McLaren

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 646

    Jammer dat wij de volle potentie van de beste versie van piastri ooit niet kunnen aanschouwen..Omdat ze gelimiteerd zijn aan hoeveel streepjes de F#@KING batterij nog heeft!

    • + 3
    • 5 apr 2026 - 14:16
  • F1 bekijker

    Posts: 200

    Als dit alles van hem is?

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 14:36
  • SennaS

    Posts: 11.947

    Zoals vorig jaar toch nog door velen voorspeld, mcl kan meedingen om het wk gezien ze met dezelfde motor mercedes vorig jaar verslagen hadden.
    Met wel gezegd, mercedes kreeg de ground effect autos nooit op orde.

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 15:02
  • Larry Perkins

    Posts: 64.127

    “Hij heeft vandaag kunnen laten zien wat hij in huis heeft, en dat deed hij overtuigend."

    Krijg nou tieten!

    Is er vanochtend weer een GP van verreden?
    Waarom was dit niet in de kalender opgenomen?
    Waar is de uitslag te lezen?
    En waarom kunnen we de GP nog niet terugkijken?

    Kortom, weer een afgang voor Fiascoplee en de media, vooral van de Britse media natuurlijk. En verder is het de schuld van Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Mohammed Ben Sulayem (de dictator van de Formule 1), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en natuurlijk Gordon...

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 16:49
  • Pietje Bell

    Posts: 34.151

    Zijn team mate Lando maakt eindelijk gebruik van zijn peperdure wagens.
    Hij en oa zijn vriend Max Fewtrell zijn donderdag vanuit Monaco met 2 van zijn wagens,
    een Ferrari 812 en een Porsche GT3 RS naar Madrid gereden en ze zijn nu onderweg
    naar Portugal.

    "Gisteren had ik puur toevallig het geluk Lando Norris het Ritz Hotel in Madrid te zien
    verlaten.
    Lando kwam naar buiten met een paar vrienden (er stonden zo'n 100 mensen op hem te
    wachten). Ik laat jullie achter met de foto van de Ferrari en de Porsche waarin hij
    en zijn vrienden reden (beide auto's zijn van hem, hij is er maar voor een paar dagen)."

    Voor het Ritz Hotel in Madrid:

    i.ibb.co/Xx12MD4V/(...)26-04-05-195413.png

    i.ibb.co/DFrwByd/S(...)26-04-05-195441.png

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 20:04

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

