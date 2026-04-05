McLaren-teambaas Andrea Stella ziet een herboren Oscar Piastri. De Australiër reed in Grand Prix van Japan naar zijn eerste podium van het seizoen en maakte volgens zijn teambaas meteen indruk met zijn mentale weerbaarheid.

Na een moeizame seizoenstart, waarin hij de eerste races moest missen, stond Piastri er in Suzuka direct. De McLaren-coureur pakte de tweede plek en liet zien weinig last te hebben van zijn valse start van 2026.

‘Sterkste versie van Piastri sinds zijn F1-debuut’

Volgens Stella laat Piastri momenteel zijn beste niveau ooit zien in de Formule 1. “Als je kijkt naar de tests, de vrije trainingen en de kwalificatie, dan zie je een Oscar die completer is dan ooit,” stelt de Italiaan. “Dit is zonder twijfel de sterkste versie van hem sinds zijn entree in de sport.”

De teambaas zag hoe Piastri in Japan eindelijk de kans kreeg om dat ook in een race te tonen. “Hij heeft vandaag kunnen laten zien wat hij in huis heeft, en dat deed hij overtuigend. Na zo’n moeilijke start van het seizoen – zeker met zijn thuisrace die hij moest missen – had hij ook kunnen wegzakken. Maar hij bleef mentaal ijzersterk.”

McLaren krijgt boost, maar Stella blijft realistisch

Stella benadrukt dat de houding van Piastri ook zijn weerslag heeft op het team. “Zijn veerkracht en leiderschap werken inspirerend. Dat geeft het hele team energie om door een lastige fase heen te komen,” klinkt het. “Hij heeft echt een positieve impuls gegeven aan iedereen binnen McLaren.”

Toch tempert Stella de verwachtingen. Ondanks het sterke resultaat in Japan beseft hij dat McLaren nog stappen moet zetten om structureel mee te doen om zeges. “Eerlijk gezegd waren we zelf ook verrast dat we hier zo competitief waren,” geeft hij toe. “Als we dit niveau willen vasthouden, moeten we de auto nog enkele tienden sneller maken. Dat is waar de focus ligt met de komende updates.”