Peter Windsor ziet Lando Norris en Oscar Piastri constant met elkaar vergeleken worden. De Australiër wordt al jaren gezien als een van de grootste talenten en Norris heeft onlangs zijn eerste wereldkampioenschap gewonnen. Windsor denkt dat dit bepalend wordt voor de toekomst van de twee coureurs.

Ook Max Verstappen speelt een rol in de toekomst van beide coureurs. Toch denkt Windsor niet dat McLaren eerst Verstappen contracteert en dan pas kijkt naar welke coureur vervangen wordt, maar dat het juist eerder andersom zou gaan.

Piastri of Norris?

In een livestream op het YouTube-kanaal van Windsor vertelt hij over de toekomst van de twee coureurs. "Die jongen (Oscar Piastri, red.) is heel getalenteerd. We moeten niet vergeten hoe goed hij is. Ik denk dat Miami, meer dan welke race ook in zijn carrière tot nu toe, eigenlijk de meest teleurstellende race uit zijn hele loopbaan was."

Norris was vorig jaar uiteindelijk de bovenliggende partij binnen McLaren, maar Windsor denkt dat dat in de toekomst niet meer vanzelfsprekend is. "Vorig jaar, toen hij door Lando werd weggeblazen, kon je nog een beetje begrijpen wat er speelde. Er was wrijving, daarna was er dat gedoe in Singapore, en hij vond dat Lando zich erlangs had geduwd en de positie had moeten teruggeven."

Windsor heeft wel vraagtekens

Windsor plaatst na de Grand Prix van Miami wel een vraagteken bij de Australiër. "Hier had hij een goede race in Japan achter de rug en dan komt hij naar Miami en laat hij zich wegblazen door Lando. Dat is voor mij de eerste keer dat ik een klein vraagteken plaats bij Oscar Piastri, want dat had niet mogen gebeuren." Piastri moet daarom Norris terugpakken. "Hij moet meteen terugslaan om de balans te herstellen", zegt Windsor. "Als hij kampioenschappen wil winnen en de coureur wil worden die hij altijd leek te gaan worden, dan moet hij dat doen."

Verstappen is niet het hoofddoel van McLaren, aldus Windsor. "Ik denk niet dat het zou zijn: Max komt, dus van wie gaan we af?", stelt hij. "Het zou eerder zijn: we zijn Oscar kwijtgeraakt, wie is beschikbaar? Of: we zijn Lando kwijtgeraakt, wie is beschikbaar?"

Windsor denkt dat Piastri het snelst zou gaan vertrekken bij McLaren. "Als hij dit jaar het kampioenschap niet wint en Lando heeft het in 2025 gewonnen, dan zal hij zich behoorlijk tekortgedaan voelen. Dan wil hij misschien ergens anders een nieuwe start maken. Dat is het meest waarschijnlijke scenario."

Einde carrière Norris

Hij denkt ook dat het het einde van de carrière zou betekenen voor Norris als McLaren hem wegdoet, want hij weet niet welk team buiten McLaren de wereldkampioen zou willen betalen. "Als Lando beschikbaar zou zijn, wie zou hem dan een fortuin betalen om daar te rijden? Ferrari? Er zijn nu eigenlijk te veel goede coureurs om Lando een fortuin te betalen om naar Ferrari te gaan. Ze kunnen zich waarschijnlijk voorstellen dat hij het team niet ineens gaat transformeren en dat hij waarschijnlijk ook niet echt sneller is dan iemand als Carlos Sainz."