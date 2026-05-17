user icon
icon

Einde carrière voor Norris? "Wie zou hem een fortuin betalen?"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Einde carrière voor Norris? "Wie zou hem een fortuin betalen?"

Peter Windsor ziet Lando Norris en Oscar Piastri constant met elkaar vergeleken worden. De Australiër wordt al jaren gezien als een van de grootste talenten en Norris heeft onlangs zijn eerste wereldkampioenschap gewonnen. Windsor denkt dat dit bepalend wordt voor de toekomst van de twee coureurs. 

Ook Max Verstappen speelt een rol in de toekomst van beide coureurs. Toch denkt Windsor niet dat McLaren eerst Verstappen contracteert en dan pas kijkt naar welke coureur vervangen wordt, maar dat het juist eerder andersom zou gaan. 

Meer over Lando Norris Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

3 mei
 McLaren laat Verstappen links liggen: "Wij hebben het beste rijdersduo"

McLaren laat Verstappen links liggen: "Wij hebben het beste rijdersduo"

13 mei

Piastri of Norris?

In een livestream op het YouTube-kanaal van Windsor vertelt hij over de toekomst van de twee coureurs. "Die jongen (Oscar Piastri, red.) is heel getalenteerd. We moeten niet vergeten hoe goed hij is. Ik denk dat Miami, meer dan welke race ook in zijn carrière tot nu toe, eigenlijk de meest teleurstellende race uit zijn hele loopbaan was."

Norris was vorig jaar uiteindelijk de bovenliggende partij binnen McLaren, maar Windsor denkt dat dat in de toekomst niet meer vanzelfsprekend is. "Vorig jaar, toen hij door Lando werd weggeblazen, kon je nog een beetje begrijpen wat er speelde. Er was wrijving, daarna was er dat gedoe in Singapore, en hij vond dat Lando zich erlangs had geduwd en de positie had moeten teruggeven."

Windsor heeft wel vraagtekens

Windsor plaatst na de Grand Prix van Miami wel een vraagteken bij de Australiër. "Hier had hij een goede race in Japan achter de rug en dan komt hij naar Miami en laat hij zich wegblazen door Lando. Dat is voor mij de eerste keer dat ik een klein vraagteken plaats bij Oscar Piastri, want dat had niet mogen gebeuren." Piastri moet daarom Norris terugpakken. "Hij moet meteen terugslaan om de balans te herstellen", zegt Windsor. "Als hij kampioenschappen wil winnen en de coureur wil worden die hij altijd leek te gaan worden, dan moet hij dat doen."

Verstappen is niet het hoofddoel van McLaren, aldus Windsor. "Ik denk niet dat het zou zijn: Max komt, dus van wie gaan we af?", stelt hij. "Het zou eerder zijn: we zijn Oscar kwijtgeraakt, wie is beschikbaar? Of: we zijn Lando kwijtgeraakt, wie is beschikbaar?" 

Windsor denkt dat Piastri het snelst zou gaan vertrekken bij McLaren. "Als hij dit jaar het kampioenschap niet wint en Lando heeft het in 2025 gewonnen, dan zal hij zich behoorlijk tekortgedaan voelen. Dan wil hij misschien ergens anders een nieuwe start maken. Dat is het meest waarschijnlijke scenario." 

Einde carrière Norris

Hij denkt ook dat het het einde van de carrière zou betekenen voor Norris als McLaren hem wegdoet, want hij weet niet welk team buiten McLaren de wereldkampioen zou willen betalen. "Als Lando beschikbaar zou zijn, wie zou hem dan een fortuin betalen om daar te rijden? Ferrari? Er zijn nu eigenlijk te veel goede coureurs om Lando een fortuin te betalen om naar Ferrari te gaan. Ze kunnen zich waarschijnlijk voorstellen dat hij het team niet ineens gaat transformeren en dat hij waarschijnlijk ook niet echt sneller is dan iemand als Carlos Sainz."

F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.924

    Het wordt steeds gekker.

    • + 0
    • 17 mei 2026 - 13:25

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar