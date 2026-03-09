Voor Oscar Piastri eindigde zijn thuisweekend in Australië nog vóór de race goed en wel begonnen was. De McLaren-coureur crashte tijdens een verkenningsronde naar de grid en kon daardoor niet van start gaan op het circuit van Albert Park.

De teleurstelling was groot bij de Australiër, die zichzelf meteen verantwoordelijk hield voor het incident. Toch kreeg hij na afloop volop steun van zijn teambaas bij McLaren.

Stella prijst mentale kracht van Piastri

Teambaas Andrea Stella benadrukte dat het voor Piastri een bijzonder pijnlijk moment was, zeker gezien het feit dat het zijn thuisrace betrof.

“Het is natuurlijk ontzettend jammer voor Oscar, zeker voor het Australische publiek dat hem hier wilde zien racen”, aldus Stella na afloop. “Maar één ding weet ik zeker: Oscar is mentaal een enorm sterke kerel.”

Volgens de Italiaan zal de jonge coureur deze tegenslag juist gebruiken als motivatie voor de komende races. “Hij gaat dit meenemen en er sterker uitkomen. Ik verwacht dat hij nog gefocuster en vastberadener aan de volgende race begint.”

McLaren ziet meerdere factoren bij crash

Piastri verloor de controle over zijn wagen bij het uitkomen van bocht vier, toen hij tijdens een installatieronde richting de startgrid ging. Daarbij raakte de rechterzijde van zijn auto zwaar beschadigd.

Volgens Stella speelde een combinatie van factoren een rol bij het incident. “We denken dat er drie belangrijke elementen meespeelden: koude banden, het gebruik van de kerbstone en de manier waarop het koppel van de power unit werd afgegeven.”

Complexe combinatie van omstandigheden

De McLaren-teambaas legde uit dat vooral de combinatie van omstandigheden het verraderlijk maakte voor de coureur.

“Wanneer de banden nog koud zijn en je tegelijkertijd een kerb raakt, kan het wiel plots beginnen te spinnen”, zei Stella. “Daarbovenop komt dat de power unit in die fase extra koppel kan leveren, wat de situatie nog lastiger maakt.”

Volgens Stella was het gedrag van de motor technisch gezien niet onverwacht, maar kwam het moment bijzonder ongelukkig samen met andere factoren. “Tijdens de tests hebben we soortgelijke situaties gezien, maar nooit precies deze combinatie van koude banden en kerbs. Dat maakte het uiteindelijk zo verraderlijk.”