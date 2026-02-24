Oscar Piastri kijkt met een voorzichtig optimistische blik richting het nieuwe Formule 1-seizoen. Na de tweede en laatste wintertest in Bahrein merkt de McLaren-coureur dat het vertrouwen groeit, al wil hij nog niet spreken van een topfavoriet.

De Australiër werkte vrijdagochtend zijn programma af in de MCL40 en eindigde als derde op de tijdenlijst. In totaal reed hij 66 ronden, waarmee McLaren opnieuw waardevolle data verzamelde in aanloop naar de seizoensopener in Melbourne.

Piastri en McLaren worden optimistischer

Piastri geeft toe dat de sfeer binnen het team stilaan positiever wordt. “We worden stilaan wat optimistischer. De testdagen zijn voor ons vlot verlopen en we hebben veel ronden kunnen afwerken. Daardoor hebben we ook veel geleerd, zowel de sterke als de zwakke punten van de wagen.”

Toch wil de 24-jarige coureur niet te hard van stapel lopen. “We hebben goede ideeën en duidelijke richtingen, zeker met de grote reglementswijzigingen. Je probeert veel uit, en daar zitten ook mindere zaken tussen. Het belangrijkste is dat je alles ontdekt voor de eerste race. We maken stappen, maar ik denk niet dat we het peloton domineren. Tegelijk staan we er ook niet slecht voor.”

Nieuwe regels zorgen voor stevige leercurve

Naast de prestaties sprak Piastri ook over het aanpassen aan de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Volgens hem vraagt het rijden een andere aanpak dan vorig seizoen. “Het is zeker een leercurve geweest. Er zijn nog altijd zaken die we als coureurs anders moeten doen dan vroeger.”

Toch ziet hij duidelijke vooruitgang. “We beginnen beter te begrijpen wat er nodig is en hoe we de auto moeten optimaliseren. Het blijft anders dan voorheen, maar we hebben al prestaties gevonden. Daardoor voelt het ook comfortabeler aan. We gaan vooruit, al zal Melbourne pas echt tonen waar iedereen staat.”

Piastri mag meteen aan de bak over twee weken. Dan zal hij voor het oog van zijn eigen fans, zijn thuisrace rijden in Australië.