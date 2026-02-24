Oscar Piastri kijkt met een voorzichtig optimistische blik richting het nieuwe Formule 1-seizoen. Na de tweede en laatste wintertest in Bahrein merkt de McLaren-coureur dat het vertrouwen groeit, al wil hij nog niet spreken van een topfavoriet.
De Australiër werkte vrijdagochtend zijn programma af in de MCL40 en eindigde als derde op de tijdenlijst. In totaal reed hij 66 ronden, waarmee McLaren opnieuw waardevolle data verzamelde in aanloop naar de seizoensopener in Melbourne.
Piastri en McLaren worden optimistischer
Piastri geeft toe dat de sfeer binnen het team stilaan positiever wordt. “We worden stilaan wat optimistischer. De testdagen zijn voor ons vlot verlopen en we hebben veel ronden kunnen afwerken. Daardoor hebben we ook veel geleerd, zowel de sterke als de zwakke punten van de wagen.”
Toch wil de 24-jarige coureur niet te hard van stapel lopen. “We hebben goede ideeën en duidelijke richtingen, zeker met de grote reglementswijzigingen. Je probeert veel uit, en daar zitten ook mindere zaken tussen. Het belangrijkste is dat je alles ontdekt voor de eerste race. We maken stappen, maar ik denk niet dat we het peloton domineren. Tegelijk staan we er ook niet slecht voor.”
Nieuwe regels zorgen voor stevige leercurve
Naast de prestaties sprak Piastri ook over het aanpassen aan de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Volgens hem vraagt het rijden een andere aanpak dan vorig seizoen. “Het is zeker een leercurve geweest. Er zijn nog altijd zaken die we als coureurs anders moeten doen dan vroeger.”
Toch ziet hij duidelijke vooruitgang. “We beginnen beter te begrijpen wat er nodig is en hoe we de auto moeten optimaliseren. Het blijft anders dan voorheen, maar we hebben al prestaties gevonden. Daardoor voelt het ook comfortabeler aan. We gaan vooruit, al zal Melbourne pas echt tonen waar iedereen staat.”
Piastri mag meteen aan de bak over twee weken. Dan zal hij voor het oog van zijn eigen fans, zijn thuisrace rijden in Australië.
f(1)orum
Posts: 9.570
Een thuisoverwinning gun ik 'm van harte.
Politik
Posts: 9.750
Mclaren lijkt een prima chassis gebouwd te hebben, wat ze zelf als een basis chassis beschouwen.
Ze hebben vanaf de eerste test in Barcelona nog steeds geen updates op de wagen gezet en ze zullen dat ook de komende twee a drie races nog niet doen.
Stella heeft aangegeven, dat ze prima tevreden zijn met wat ze tot nu toe , zoals hij dat noemt 'unlocked' hebben.
Daarbij geeft hij aan, dat er in de.huidge basis nog meer potentieel zit en dat ze dat dus ook eerst willen ontgrendelen.
Als ze dat gelukt is, zullen ze de eerste updates introduceren.
Ziet er al met al prima uit voor Mclaren denk ik.