user icon
icon

Piastri en McLaren steeds optimistischer: "Testen ging soepel"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri en McLaren steeds optimistischer: "Testen ging soepel"

Oscar Piastri kijkt met een voorzichtig optimistische blik richting het nieuwe Formule 1-seizoen. Na de tweede en laatste wintertest in Bahrein merkt de McLaren-coureur dat het vertrouwen groeit, al wil hij nog niet spreken van een topfavoriet.

De Australiër werkte vrijdagochtend zijn programma af in de MCL40 en eindigde als derde op de tijdenlijst. In totaal reed hij 66 ronden, waarmee McLaren opnieuw waardevolle data verzamelde in aanloop naar de seizoensopener in Melbourne.

Meer over McLaren McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen

McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen

14 feb
 'Norris krijgt tik te verwerken: wereldkampioen en vriendin zijn uit elkaar'

'Norris krijgt tik te verwerken: wereldkampioen en vriendin zijn uit elkaar'

21 feb

Piastri en McLaren worden optimistischer

Piastri geeft toe dat de sfeer binnen het team stilaan positiever wordt. “We worden stilaan wat optimistischer. De testdagen zijn voor ons vlot verlopen en we hebben veel ronden kunnen afwerken. Daardoor hebben we ook veel geleerd, zowel de sterke als de zwakke punten van de wagen.”

Toch wil de 24-jarige coureur niet te hard van stapel lopen. “We hebben goede ideeën en duidelijke richtingen, zeker met de grote reglementswijzigingen. Je probeert veel uit, en daar zitten ook mindere zaken tussen. Het belangrijkste is dat je alles ontdekt voor de eerste race. We maken stappen, maar ik denk niet dat we het peloton domineren. Tegelijk staan we er ook niet slecht voor.”

Nieuwe regels zorgen voor stevige leercurve

Naast de prestaties sprak Piastri ook over het aanpassen aan de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Volgens hem vraagt het rijden een andere aanpak dan vorig seizoen. “Het is zeker een leercurve geweest. Er zijn nog altijd zaken die we als coureurs anders moeten doen dan vroeger.”

Toch ziet hij duidelijke vooruitgang. “We beginnen beter te begrijpen wat er nodig is en hoe we de auto moeten optimaliseren. Het blijft anders dan voorheen, maar we hebben al prestaties gevonden. Daardoor voelt het ook comfortabeler aan. We gaan vooruit, al zal Melbourne pas echt tonen waar iedereen staat.”

Piastri mag meteen aan de bak over twee weken. Dan zal hij voor het oog van zijn eigen fans, zijn thuisrace rijden in Australië.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.570

    Een thuisoverwinning gun ik 'm van harte.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 12:09
  • Politik

    Posts: 9.750

    Mclaren lijkt een prima chassis gebouwd te hebben, wat ze zelf als een basis chassis beschouwen.
    Ze hebben vanaf de eerste test in Barcelona nog steeds geen updates op de wagen gezet en ze zullen dat ook de komende twee a drie races nog niet doen.

    Stella heeft aangegeven, dat ze prima tevreden zijn met wat ze tot nu toe , zoals hij dat noemt 'unlocked' hebben.
    Daarbij geeft hij aan, dat er in de.huidge basis nog meer potentieel zit en dat ze dat dus ook eerst willen ontgrendelen.
    Als ze dat gelukt is, zullen ze de eerste updates introduceren.

    Ziet er al met al prima uit voor Mclaren denk ik.

    • + 0
    • 24 feb 2026 - 12:19

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 799
  • Podiums 26
  • Grand Prix 70
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar