Piastri kon lach niet inhouden na crash van Norris

Piastri kon lach niet inhouden na crash van Norris

Oscar Piastri heeft in een openhartig gesprek met zijn teambaas Zak Brown toegegeven dat hij stiekem blij was met de uitvalbeurt van Lando Norris tijdens de Grand Prix van Canada. De Australiër profiteerde destijds optimaal en liep tien punten uit in de titelstrijd.

Piastri en Norris vochten in Montréal een intens duel uit om de vierde plaats. In de slotfase ging het mis: Norris maakte een fout en tikte zijn teamgenoot aan. De Brit belandde in de muur en moest opgeven, terwijl Piastri zonder schade kon verder rijden en belangrijke punten pakte.

Blik achter de schermen bij McLaren

In het nieuwe seizoen van Drive to Survive krijgen fans een unieke inkijk in het moment na de crash. Brown sprak Piastri kort na de race aan op de situatie. “Je hebt geluk gehad dat je geen lekke band had. Ik weet dat je het niet snel zult toegeven, maar je moet toch gedacht hebben: dat zijn tien extra punten voor mij”, klonk het met een glimlach.

Piastri kon zijn reactie niet helemaal verbergen. “Toen ik hoorde dat het niet mijn fout was en dat Lando in orde was, ja…”, gaf hij toe. Daarmee bevestigde hij dat de strijd tussen de McLaren-teamgenoten ook mentaal keihard werd uitgevochten.

Norris sloeg later terug in titelstrijd

Hoewel Piastri in Canada een belangrijke tik uitdeelde, draaide het seizoen later anders uit. De Australiër kende in de tweede seizoenshelft enkele moeilijke weekends en zag na wat uitvalbeurten in onder andere Azerbeidzjan en de sprintraces in de Verenigde Staten en Brazilië, zijn voorsprong langzaam verdwijnen.

Norris maakte optimaal gebruik van die inzinkingen en knokte zich terug in het kampioenschap. Uiteindelijk eindigde de Brit zelfs voor zijn teamgenoot, net als Max Verstappen. Daarmee kreeg Norris alsnog de laatste lach in een seizoen waarin de onderlinge strijd bij McLaren regelmatig voor vuurwerk zorgde.

The Wolf

Posts: 215

zijn grootste concurrent berokkende zichzelf schade in de strijd om de titel met een onmogelijke en ongecontroleerde actie, voor hetzelfde geld werd Piastri daarvan ook het slachtoffer, nu bleek er alleen schade voor Norris, heb de beelden gezien en Oscar had wat moeite een kleine en beschaafd (e... [Lees verder]

  • 3
  • 2 maa 2026 - 08:25
Reacties (12)

  • The Wolf

    Posts: 215

    zijn grootste concurrent berokkende zichzelf schade in de strijd om de titel met een onmogelijke en ongecontroleerde actie, voor hetzelfde geld werd Piastri daarvan ook het slachtoffer, nu bleek er alleen schade voor Norris, heb de beelden gezien en Oscar had wat moeite een kleine en beschaafd (en terecht) glimlachje te onderdrukken, volkomen begrijpelijk, het zijn net mensen hé

    • + 3
    • 2 maa 2026 - 08:25
  • Mr Marly

    Posts: 7.960

    Wie het laatst lacht….

    • + 2
    • 2 maa 2026 - 08:28
    • The Wolf

      Posts: 215

      .........had slechte wifi?

      • + 2
      • 2 maa 2026 - 08:32
    • f(1)orum

      Posts: 9.600

      ........is gek op papaja?

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 09:00
    • Rocks

      Posts: 1.070

      ........lacht de rest uit 😎

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 09:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.611

      Komt als laatste binnen?

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 09:45
    • Illym3ns

      Posts: 215

      .......is traag van begrip?

      • + 3
      • 2 maa 2026 - 09:47
    • dutchiceman

      Posts: 5.565

      ….. won niet het WCC van 2025.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 10:32
  • HarryLam

    Posts: 5.304

    Is weer totaal uit contekst getrokken natuurlijk, het was Zak die de uitspraak als het ware uit hem trok, zeg dat er ff bij.

    • + 1
    • 2 maa 2026 - 11:21
    • Larry Perkins

      Posts: 63.220

      Het was Zak die de uitspraak als het ware uit hem trok.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 12:17
  • Need5Speed

    Posts: 3.557

    Hij had ook kwaad mogen zijn om die actie van Norris. Hoog eigen schuld dikke bult gehalte.

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 12:16
  • Ernie5335

    Posts: 5.786

    Het beste vermaak is leedvermaak. 😉

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 12:38

