Oscar Piastri heeft in een openhartig gesprek met zijn teambaas Zak Brown toegegeven dat hij stiekem blij was met de uitvalbeurt van Lando Norris tijdens de Grand Prix van Canada. De Australiër profiteerde destijds optimaal en liep tien punten uit in de titelstrijd.

Piastri en Norris vochten in Montréal een intens duel uit om de vierde plaats. In de slotfase ging het mis: Norris maakte een fout en tikte zijn teamgenoot aan. De Brit belandde in de muur en moest opgeven, terwijl Piastri zonder schade kon verder rijden en belangrijke punten pakte.

Blik achter de schermen bij McLaren

In het nieuwe seizoen van Drive to Survive krijgen fans een unieke inkijk in het moment na de crash. Brown sprak Piastri kort na de race aan op de situatie. “Je hebt geluk gehad dat je geen lekke band had. Ik weet dat je het niet snel zult toegeven, maar je moet toch gedacht hebben: dat zijn tien extra punten voor mij”, klonk het met een glimlach.

Piastri kon zijn reactie niet helemaal verbergen. “Toen ik hoorde dat het niet mijn fout was en dat Lando in orde was, ja…”, gaf hij toe. Daarmee bevestigde hij dat de strijd tussen de McLaren-teamgenoten ook mentaal keihard werd uitgevochten.

Norris sloeg later terug in titelstrijd

Hoewel Piastri in Canada een belangrijke tik uitdeelde, draaide het seizoen later anders uit. De Australiër kende in de tweede seizoenshelft enkele moeilijke weekends en zag na wat uitvalbeurten in onder andere Azerbeidzjan en de sprintraces in de Verenigde Staten en Brazilië, zijn voorsprong langzaam verdwijnen.

Norris maakte optimaal gebruik van die inzinkingen en knokte zich terug in het kampioenschap. Uiteindelijk eindigde de Brit zelfs voor zijn teamgenoot, net als Max Verstappen. Daarmee kreeg Norris alsnog de laatste lach in een seizoen waarin de onderlinge strijd bij McLaren regelmatig voor vuurwerk zorgde.