Piastri erkent: "De break heeft niet alleen maar voordelen voor McLaren"

Oscar Piastri heeft zich eerlijk uitgelaten over de huidige situatie bij McLaren. De Australiër ziet duidelijke verbeterpunten, maar erkent tegelijk dat de timing van de Formule 1-pauze niet alleen voordelen met zich meebrengt voor zijn team.

Piastri kende een desastreuze start van het F1-seizoen. Vanwege een crash in Australië in een van de installatieronden en een motorprobleem in China, reed de Australiër in de eerste twee races geen enkele ronde. Nadien greep hij een knappe tweede plaats in Japan, maar heerst er nog wel een achterstand op Mercedes. McLaren wil de onderbreking gebruiken om stappen te zetten, maar volgens Piastri schuilt daar ook een nadeel in door een gebrek aan recente data en baantijd.

Meer over McLaren 'Red Bull en McLaren werken aan ruildeal Verstappen en Piastri'

'Red Bull en McLaren werken aan ruildeal Verstappen en Piastri'

14 apr
 'McLaren-teambaas Stella tekent voorcontract bij Ferrari'

'McLaren-teambaas Stella tekent voorcontract bij Ferrari'

9 apr

McLaren mist cruciale data in ontwikkelingsfase

Piastri geeft toe dat McLaren momenteel achterloopt als het gaat om rondes en verzamelde informatie. Dat maakt het lastiger om gericht te ontwikkelen, zeker in een fase waarin elk detail telt. “Zo’n pauze geeft iedereen extra tijd om dingen beter te begrijpen, maar wij missen op dit moment simpelweg kilometers en data”, klinkt het.

Toch ziet de coureur ook een positieve kant aan de situatie. Hij benadrukt dat het team intern duidelijk heeft waar de verbeterpunten liggen. “We weten goed in welke richting we moeten werken. Op meerdere vlakken hebben we een helder beeld van wat er beter moet en waar de auto naartoe moet.”

Vertrouwen in progressie na F1-pauze

Ondanks de achterstand blijft Piastri optimistisch over de kansen van McLaren om sterker terug te keren. De pauze biedt volgens hem de mogelijkheid om alles grondig te analyseren en gerichte stappen te zetten.

“Ik denk dat deze periode iedereen helpt om een beter totaalbeeld te krijgen. Als we dat goed benutten, kunnen we na de pauze sterker voor de dag komen dan nu”, besluit hij. Daarmee houdt Piastri het geloof in een opmars van McLaren levend, ondanks de huidige beperkingen.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 820
  • Podiums 27
  • Grand Prix 73
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

