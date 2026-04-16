'Piastri kan Verstappen opvolgen bij Red Bull'

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is zeer onzeker. Na afloop van de Japanse Grand Prix twijfelde hij openlijk aan doorgaan in de sport, wat voor veel speculatie heeft gezorgd. F1-commentator Alex Jacques denkt dat McLaren-coureur Oscar Piastri Verstappen kan vervangen bij Red Bull, mocht hij echt met pensioen aan.

Verstappen maakte er geen geheim van: hij is allesbehalve een fan van de nieuwe Formule 1-regels. Het feit dat Red Bull geen snelle auto heeft, en hij meer lol lijkt te halen uit zijn avonturen op de Nürburgring, heeft ervoor gezorgd dat er veel twijfel bestaat over zijn toekomst. Als hij écht weggaat, dan moet zijn team Red Bull snel een nieuwe topcoureur gaan zoeken. De vraag is: Wie is geschikt om Verstappen op te volgen?

Piastri de topfavoriet?

Kenners en analisten buigen zich al weken over dit vraagstuk. Ook F1 TV-commentator Alex Jacques doet een duit in het zakje, en spreekt zich uit in een bijdrage op de site van de Formule 1: "Het is een heel grote 'als', maar als Verstappen Red Bull gaat verlaten, zou dat ervoor zorgen dat er een plekje vrijkomt bij een team dat meerdere titels heeft gewonnen."

Als Verstappen weggaat, dan moet Red Bull de rijdersmarkt op. Volgens Jacques moeten ze dan gaan aankloppen bij McLaren: "Red Bull zou dan ongetwijfeld hun pijlen richten op Oscar Piastri als Verstappens vervanger, maar er is geen garantie dat hij zou gaan vertrekken bij McLaren."

Wat zijn de andere mogelijkheden?

Jacques stelt dat het eigenlijk veel logischer is als Red Bull in de eigen talentenstal gaat zoeken. Dat heeft ze immers al veel successen gebracht in het verleden: "Red Bull geeft traditioneel gezien een voorkeur aan een promotie, of zelfs een herpromotie, dus als ze de Australiër niet kunnen binnenhalen, dan kan dat de deur openen voor Liam Lawson of Arvid Lindblad om een stap te zetten."

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Vooralsnog lijkt Red Bull een vertrek van Verstappen uit te sluiten. Teambaas Laurent Mekies liet na de Japanse Grand Prix weten dat ze een snellere auto moeten bouwen, en dat Verstappen dan veel tevredener zal zijn. Verstappen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull.

Larry Perkins

Posts: 64.362

[b] Wat doet het weer in Miami? [/b]

  • 1
  • 16 apr 2026 - 14:19
F1 Nieuws Max Verstappen Oscar Piastri Red Bull Racing McLaren

Reacties (3)

  • Larry Perkins

    Posts: 64.362

    Wat doet het weer in Miami?

    • + 1
    • 16 apr 2026 - 14:19
  • Need5Speed

    Posts: 3.689

    Zijn de spruitjes al gaar?

    • + 1
    • 16 apr 2026 - 14:36
  • mario

    Posts: 15.284

    Zou je als Oscar zijnde niet moeten willen... De kans op succes is bij McLaren een stuk groter dan bij RBR... En McLaren heeft nog nooit echt naar de diensten van Max gevraagd en daarbij zijn ze tot op heden nog heel erg tevreden met hun huidige coureurs... Dus een wijziging is nergens voor nodig en kan juist voor onrust zorgen... Dan zeg ik niet dat Max daar voor onrust zou zorgen, maar McLaren is toch echt wel een heel ander team dan RBR en misschien past Max gewoon niet bij McLaren en dan krijg je dus onrust....

    • + 1
    • 16 apr 2026 - 16:25

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

