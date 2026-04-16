De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 is zeer onzeker. Na afloop van de Japanse Grand Prix twijfelde hij openlijk aan doorgaan in de sport, wat voor veel speculatie heeft gezorgd. F1-commentator Alex Jacques denkt dat McLaren-coureur Oscar Piastri Verstappen kan vervangen bij Red Bull, mocht hij echt met pensioen aan.

Verstappen maakte er geen geheim van: hij is allesbehalve een fan van de nieuwe Formule 1-regels. Het feit dat Red Bull geen snelle auto heeft, en hij meer lol lijkt te halen uit zijn avonturen op de Nürburgring, heeft ervoor gezorgd dat er veel twijfel bestaat over zijn toekomst. Als hij écht weggaat, dan moet zijn team Red Bull snel een nieuwe topcoureur gaan zoeken. De vraag is: Wie is geschikt om Verstappen op te volgen?

Piastri de topfavoriet?

Kenners en analisten buigen zich al weken over dit vraagstuk. Ook F1 TV-commentator Alex Jacques doet een duit in het zakje, en spreekt zich uit in een bijdrage op de site van de Formule 1: "Het is een heel grote 'als', maar als Verstappen Red Bull gaat verlaten, zou dat ervoor zorgen dat er een plekje vrijkomt bij een team dat meerdere titels heeft gewonnen."

Als Verstappen weggaat, dan moet Red Bull de rijdersmarkt op. Volgens Jacques moeten ze dan gaan aankloppen bij McLaren: "Red Bull zou dan ongetwijfeld hun pijlen richten op Oscar Piastri als Verstappens vervanger, maar er is geen garantie dat hij zou gaan vertrekken bij McLaren."

Wat zijn de andere mogelijkheden?

Jacques stelt dat het eigenlijk veel logischer is als Red Bull in de eigen talentenstal gaat zoeken. Dat heeft ze immers al veel successen gebracht in het verleden: "Red Bull geeft traditioneel gezien een voorkeur aan een promotie, of zelfs een herpromotie, dus als ze de Australiër niet kunnen binnenhalen, dan kan dat de deur openen voor Liam Lawson of Arvid Lindblad om een stap te zetten."

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Vooralsnog lijkt Red Bull een vertrek van Verstappen uit te sluiten. Teambaas Laurent Mekies liet na de Japanse Grand Prix weten dat ze een snellere auto moeten bouwen, en dat Verstappen dan veel tevredener zal zijn. Verstappen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull.