McLaren lovend over Piastri: "Beste versie van zichzelf"

Andrea Stella is duidelijk over de kwaliteiten van Oscar Piastri. De teambaas van McLaren is van mening dat Piastri met zijn eerste podium van het seizoen gelijk de beste versie van zichzelf is. De Australiër kon de eerste twee races niet starten, maar wist in Japan op de tweede plek te finishen. 

Oscar Piastri startte vanaf de vierde plek, maar wist zich gelijk naar de eerste plaats te rijden in Japan. Door pech met een ongelukkig getimede Safety Car eindigde de coureur op de tweede plek achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli

Piastri is alsnog geweldig

De Australische coureur kon niet starten in zijn thuisrace en in China. In Japan kon hij dat wel en daarmee liet hij gelijk zijn vaardigheden zien. "Ondanks dat Oscar de eerste twee belangrijkste races van het seizoen 2026 niet heeft gereden, denk ik dat we, gebaseerd op wat we hebben gezien tijdens de tests, de trainingen en de kwalificatie, en op zijn algehele houding en mentale kracht, de beste versie van Oscar zien, de sterkste Oscar sinds hij in de Formule 1 rijdt", vertelt Stella aan de internationale media.

De teambaas is erg trots op zijn coureur en is van mening dat hij zichzelf van zijn beste kant heeft laten zien. "Ik denk dat hij vandaag eindelijk de kans heeft gehad om het te laten zien, en dat hij dat ten volle heeft gedaan. Na twee races achter de rug te hebben, en zeker omdat het zijn thuisrace was, en je dan niet in de juiste conditie bent om te starten in een situatie die volledig te vermijden was, kan dat je echt ontmoedigen."

Wat is de kracht van Piastri?

Stella is dan ook duidelijk over de vorm van Piastri. "Maar als er iets is dat we hebben gezien, dan is het wel zijn standvastigheid, zijn kracht, en een kracht die hij heeft kunnen overbrengen op het team. Het team haalt namelijk veel inspiratie uit het charismatische leiderschap dat de coureurs kunnen bieden, en dat is absoluut een stimulans geweest voor het hele team om de tegenslagen te doorstaan."

NicoS

Posts: 20.548

Vreemd, er zijn een aantal mensen hier die vinden dat er teveel over Max geplaatst wordt, maar als er dan een item niet over Max gaat, zie je er niemand.
Kennelijk zeuren om het zeuren, want niemand van die zeurders die je hier ziet…..
Nou is Piastri ook niet iemand waar veel over te vertellen ... [Lees verder]

  • 1 apr 2026 - 23:29
F1 Nieuws Oscar Piastri Andrea Stella McLaren

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.005

    Het boeit 'ons' niet Stella, want je hebt Max niet genoemd, probeer het eens op een Australische seit...

    • 1 apr 2026 - 23:07
    • NicoS

      Posts: 20.548

      Vreemd, er zijn een aantal mensen hier die vinden dat er teveel over Max geplaatst wordt, maar als er dan een item niet over Max gaat, zie je er niemand.
      Kennelijk zeuren om het zeuren, want niemand van die zeurders die je hier ziet…..
      Nou is Piastri ook niet iemand waar veel over te vertellen valt, hij is bijna nog dooier dan Bottas was….;)

      • 1 apr 2026 - 23:29
    • Larry Perkins

      Posts: 64.005

      Toch zijn er hier aardig wat McLaren-fans, wellicht heeft het met de inhoud (weinig) van het stukje te maken...

      • 1 apr 2026 - 23:33
    • Edgar

      Posts: 1.741

      Toch zijn er hier aardig wat McLaren-fans, wellicht heeft het met de inhoud (weinig) van het stukje te maken...


      Dat is ook pas zij weer wat winnen, de jaren ervoor was het een uitstervend ras...

      • 2 apr 2026 - 08:02
    • Politik

      Posts: 9.898

      Zelfs in 2015 en 2016 toen ze achteraan reden bleef ik hier posten. Ja, dat waren zware tijden voor een Mclaren fan.

      En dit stukje? Tja, wat valt hier nou over te zeggen? Reageren om het reageren heeft niet zoveel zin.
      Heb overigens ook nooit geklaagd dat het teveel over Max gaat, want dat begrijp ik volkomen.

      • 2 apr 2026 - 08:21
    • bvonk2

      Posts: 240

      Nee hoor, al mclaren fan sinds de Mika tijd. Ook in zware tijden.

      • 2 apr 2026 - 12:21

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 802
  • Podiums 26
  • Grand Prix 72
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

