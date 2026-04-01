Andrea Stella is duidelijk over de kwaliteiten van Oscar Piastri. De teambaas van McLaren is van mening dat Piastri met zijn eerste podium van het seizoen gelijk de beste versie van zichzelf is. De Australiër kon de eerste twee races niet starten, maar wist in Japan op de tweede plek te finishen.

Oscar Piastri startte vanaf de vierde plek, maar wist zich gelijk naar de eerste plaats te rijden in Japan. Door pech met een ongelukkig getimede Safety Car eindigde de coureur op de tweede plek achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli.

Piastri is alsnog geweldig

De Australische coureur kon niet starten in zijn thuisrace en in China. In Japan kon hij dat wel en daarmee liet hij gelijk zijn vaardigheden zien. "Ondanks dat Oscar de eerste twee belangrijkste races van het seizoen 2026 niet heeft gereden, denk ik dat we, gebaseerd op wat we hebben gezien tijdens de tests, de trainingen en de kwalificatie, en op zijn algehele houding en mentale kracht, de beste versie van Oscar zien, de sterkste Oscar sinds hij in de Formule 1 rijdt", vertelt Stella aan de internationale media.

De teambaas is erg trots op zijn coureur en is van mening dat hij zichzelf van zijn beste kant heeft laten zien. "Ik denk dat hij vandaag eindelijk de kans heeft gehad om het te laten zien, en dat hij dat ten volle heeft gedaan. Na twee races achter de rug te hebben, en zeker omdat het zijn thuisrace was, en je dan niet in de juiste conditie bent om te starten in een situatie die volledig te vermijden was, kan dat je echt ontmoedigen."

Wat is de kracht van Piastri?

Stella is dan ook duidelijk over de vorm van Piastri. "Maar als er iets is dat we hebben gezien, dan is het wel zijn standvastigheid, zijn kracht, en een kracht die hij heeft kunnen overbrengen op het team. Het team haalt namelijk veel inspiratie uit het charismatische leiderschap dat de coureurs kunnen bieden, en dat is absoluut een stimulans geweest voor het hele team om de tegenslagen te doorstaan."