De Formule 1 heeft in aanloop naar de Grand Prix van Miami opnieuw aan de knoppen gedraaid, maar niet iedereen is al overtuigd van het effect. Bij veel teams overheerst nog het afwachten, terwijl Oscar Piastri voorzichtig kritisch blijft. De Australiër erkent dat er stappen worden gezet, maar geeft tegelijk toe dat zelfs coureurs moeite hebben om alle nieuwe regels volledig te doorgronden.

Tijdens de lentestop gingen de FIA en de Formule 1 meerdere keren om de tafel om het reglement bij te sturen. Dat resulteerde onder meer in een verlaging van de herwinbare energie naar 7MJ en een verhoging van de zogeheten superclip van 250 kW naar 350 kW.

Piastri: ‘Zelfs voor ons lastig te volgen’

Piastri geeft eerlijk toe dat hij de impact van de wijzigingen nog niet volledig heeft kunnen testen. “Ik heb het nog niet in de simulator geprobeerd”, klinkt het. Volgens de McLaren-coureur zou het zogeheten ‘clipping’ minder extreem moeten worden door de aangepaste limieten. “Zeker in de kwalificatie zou dat verschil merkbaar moeten zijn, al wordt de duur van de extra power juist korter door die hogere superclip.”

Toch laat de Australiër doorschemeren dat het regelboek allesbehalve eenvoudig is. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog iemand nodig heb die het me perfect kan uitleggen, want het is behoorlijk complex wat er allemaal veranderd is”, zegt hij met een glimlach. “Maar in grote lijnen lijkt het wel een stap in de goede richting.”

Verschillen per circuit blijven een vraagteken

Niet alleen binnen de paddock, maar ook onder fans leeft er verwarring over de nieuwe regels richting 2026. Piastri merkt dat zelf ook. “Ik probeerde het aan vrienden uit te leggen, maar dat werd een heel lang verhaal”, geeft hij toe. Vooral rond het gebruik van de boostknop verwacht hij nog onvoorspelbare situaties. “Er zullen ongetwijfeld nog vreemde momenten ontstaan, maar het algemene beeld is positief.”

Toch blijft het afwachten hoe de aanpassingen in de praktijk uitpakken. “Op sommige circuits, zoals in China, hadden we deze problemen nauwelijks. Maar ga je naar banen als Australië of Japan, dan krijg je weer compleet andere uitdagingen”, besluit Piastri. “Het zal dus per circuit verschillen. Of dit echt dé oplossing is, zien we pas zodra we de baan op gaan.”