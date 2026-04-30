Piastri snapt weinig van nieuwe regels: "Iemand moet het nog uitleggen"

De Formule 1 heeft in aanloop naar de Grand Prix van Miami opnieuw aan de knoppen gedraaid, maar niet iedereen is al overtuigd van het effect. Bij veel teams overheerst nog het afwachten, terwijl Oscar Piastri voorzichtig kritisch blijft. De Australiër erkent dat er stappen worden gezet, maar geeft tegelijk toe dat zelfs coureurs moeite hebben om alle nieuwe regels volledig te doorgronden.

Tijdens de lentestop gingen de FIA en de Formule 1 meerdere keren om de tafel om het reglement bij te sturen. Dat resulteerde onder meer in een verlaging van de herwinbare energie naar 7MJ en een verhoging van de zogeheten superclip van 250 kW naar 350 kW.

Meer over Oscar Piastri Piastri kreeg het aan de stok met Hamilton: "Hij bood toen zijn excuses aan"

Piastri kreeg het aan de stok met Hamilton: "Hij bood toen zijn excuses aan"

29 apr
 Piastri geeft duidelijkheid over rol van Webber

Piastri geeft duidelijkheid over rol van Webber

28 apr

Piastri: ‘Zelfs voor ons lastig te volgen’

Piastri geeft eerlijk toe dat hij de impact van de wijzigingen nog niet volledig heeft kunnen testen. “Ik heb het nog niet in de simulator geprobeerd”, klinkt het. Volgens de McLaren-coureur zou het zogeheten ‘clipping’ minder extreem moeten worden door de aangepaste limieten. “Zeker in de kwalificatie zou dat verschil merkbaar moeten zijn, al wordt de duur van de extra power juist korter door die hogere superclip.”

Toch laat de Australiër doorschemeren dat het regelboek allesbehalve eenvoudig is. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog iemand nodig heb die het me perfect kan uitleggen, want het is behoorlijk complex wat er allemaal veranderd is”, zegt hij met een glimlach. “Maar in grote lijnen lijkt het wel een stap in de goede richting.”

Verschillen per circuit blijven een vraagteken

Niet alleen binnen de paddock, maar ook onder fans leeft er verwarring over de nieuwe regels richting 2026. Piastri merkt dat zelf ook. “Ik probeerde het aan vrienden uit te leggen, maar dat werd een heel lang verhaal”, geeft hij toe. Vooral rond het gebruik van de boostknop verwacht hij nog onvoorspelbare situaties. “Er zullen ongetwijfeld nog vreemde momenten ontstaan, maar het algemene beeld is positief.”

Toch blijft het afwachten hoe de aanpassingen in de praktijk uitpakken. “Op sommige circuits, zoals in China, hadden we deze problemen nauwelijks. Maar ga je naar banen als Australië of Japan, dan krijg je weer compleet andere uitdagingen”, besluit Piastri. “Het zal dus per circuit verschillen. Of dit echt dé oplossing is, zien we pas zodra we de baan op gaan.”

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 820
  • Podiums 27
  • Grand Prix 73
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

