De eerste testdag in Bahrein is begonnen. Alle Formule 1-teams proberen momenteel de meeste ronden te klokken om zoveel mogelijk data te verzamelen. Daar waar onder anderen Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari en Aston Martin met hun definitieve bolide rijden, lijkt het erop dat McLaren een aantal 'foefjes' verborgen houdt.

Voor McLaren breken er spannende tijden aan. Met de entree van de kersverse auto's die gebouwd zijn op basis van de nieuwe reglementen, is het maar de vraag of het team uit Woking haar dominantie kan behouden. Afgelopen week presenteerde het Britse team de MCL40 die gemaakt is door meesterontwerper Rob Marshall, maar naar verluidt is dat niet de auto waarmee ze de eerste race in Melbourne zullen rijden.

'McLaren houdt dingen achter'

Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz lijkt meer te weten vanaf het circuit in Bahrein. Volgens de Engelsman laat McLaren namelijk niet alles zien van de MCL40. "McLaren heeft iets anders gedaan door zo lang mogelijk te wachten met het monteren van wat in feite het eerste aerodynamische pakket voor de race is op hun auto", zo beweerde hij. "Dan nemen ze dat mee naar Melbourne, terwijl andere merken zoals Mercedes, Ferrari en Aston Martin hun auto's zullen aanpassen", voegde hij daaraan toe.

Het is heel gebruikelijk dat F1-teams niet meteen alles laten zien tijdens een wintertest voor het seizoen. Hierdoor willen de renstallen voorkomen dat concurrenten bepaalde trucjes zien en bovendien sparen ze de onderdelen. Op die manier komen zij met een optimale auto aan in Australië voor de eerste race.

Norris nog niet in actie

De ochtend van de eerste dag van de testsessie in Bahrein, laat McLaren volledig over aan Oscar Piastri. De Australiër zal als eerste namens McLaren proberen om de meeste ronden neer te zetten. Wereldkampioen Lando Norris zal in de middag de baan betreden in de MCL40.