Sky Sports weet het zeker: McLaren houdt dingen achter voor concurrentie

De eerste testdag in Bahrein is begonnen. Alle Formule 1-teams proberen momenteel de meeste ronden te klokken om zoveel mogelijk data te verzamelen. Daar waar onder anderen Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari en Aston Martin met hun definitieve bolide rijden, lijkt het erop dat McLaren een aantal 'foefjes' verborgen houdt. 

Voor McLaren breken er spannende tijden aan. Met de entree van de kersverse auto's die gebouwd zijn op basis van de nieuwe reglementen, is het maar de vraag of het team uit Woking haar dominantie kan behouden. Afgelopen week presenteerde het Britse team de MCL40 die gemaakt is door meesterontwerper Rob Marshall, maar naar verluidt is dat niet de auto waarmee ze de eerste race in Melbourne zullen rijden.

'McLaren houdt dingen achter'

Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz lijkt meer te weten vanaf het circuit in Bahrein. Volgens de Engelsman laat McLaren namelijk niet alles zien van de MCL40. "McLaren heeft iets anders gedaan door zo lang mogelijk te wachten met het monteren van wat in feite het eerste aerodynamische pakket voor de race is op hun auto", zo beweerde hij. "Dan nemen ze dat mee naar Melbourne, terwijl andere merken zoals Mercedes, Ferrari en Aston Martin hun auto's zullen aanpassen", voegde hij daaraan toe. 

Het is heel gebruikelijk dat F1-teams niet meteen alles laten zien tijdens een wintertest voor het seizoen. Hierdoor willen de renstallen voorkomen dat concurrenten bepaalde trucjes zien en bovendien sparen ze de onderdelen. Op die manier komen zij met een optimale auto aan in Australië voor de eerste race. 

Norris nog niet in actie

De ochtend van de eerste dag van de testsessie in Bahrein, laat McLaren volledig over aan Oscar Piastri. De Australiër zal als eerste namens McLaren proberen om de meeste ronden neer te zetten. Wereldkampioen Lando Norris zal in de middag de baan betreden in de MCL40.

 

shakedown

Posts: 1.637

Verstandig. Dingen achterhouden en vooral niet testen in een compleet nieuw regelement... |Ook zeer logisch...

pfff. kravtiz is altijd wel leuk om te zien bij zijn pit walks aan het eind van een test dag. Maar dit is wel zo'n onzin!

Iedereen test alles wat ze hebben en ontwikkelen door. Deze n... [Lees verder]

  • 3
  • 11 feb 2026 - 11:13
Reacties (4)

    • dumdumdum

      Posts: 2.777

      Het kan ook zijn dat ze zo min mogelijk aero componenten op de auto zetten zodat ze de simulator kunnen calibreren met de data die ze nu binnen halen. Als je de nieuwe componenten in de simulator laadt, dan kan je die data weer vergelijken met de gegevens die je krijgt bij het testen. Lijkt mij geen verkeerde benadering.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 11:27
  • da_bartman

    Posts: 6.408

    McLaren heeft zelf gezegd dat zij vooral eerst gaan kijken waar de concurrentie mee komt en de dingen die het beste blijken te werken voor hun eigen auto te ontwikkelen. Ze vonden het zelfs niet erg om het woordje ' stelen' daarvoor te gebruiken

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 11:33

Gerelateerd nieuws

