Schumacher acht McLaren niet sterk genoeg: "Zal een echt probleem vormen"

Ralf Schumacher heeft een probleem van McLaren ontdekt. Volgens de oud-coureur hebben de nieuwe reglementen dit probleem geopenbaard en hierdoor vraagt hij zich hardop af hoe McLaren door het seizoen heen gaat komen.

McLaren is niet bezig aan hun sterkste seizoen en de dominantie van afgelopen jaren lijkt verleden tijd te zijn. Momenteel is het team terug te vinden op de derde plek in het wereldkampioenschap, maar komen ze na drie Grand Prix-weekenden al 44 punten te kort op nummer twee Ferrari en 89 punten op de leider Mercedes.

Problemen bij McLaren

McLaren-coureur Oscar Piastri heeft al meer dan genoeg pech beleefd dit seizoen. De eerste twee races wist de 25-jarige coureur niet van start te gaan, waardoor hij achterloopt wat betreft punten. Hij wist in Japan, de enige race dat hij wel van start kon gaan tot nu toe, als tweede te eindigen. In de podcast Backstage Boxengasse geeft Schumacher een uitleg over de huidige situatie. 

Ferrari is tot nu toe de grote concurrent die Mercedes nog zou kunnen verslaan. McLaren lijkt daar, volgensSchumacher, niet toe te komen. "Nou ja, wat Ferrari betreft, komt het nu aan op de update. We gaan ervan uit dat er uiterlijk voor de Grand Prix van Miami een grote update komt."

'Ferrari is gevaarlijker dan McLaren'

Schumacher ziet dat Ferrari een sterke bolide heeft gebouwd. "Ik denk dat Fred Vasseur het nu aardig onder controle heeft; je kunt zien dat de auto goed stuurt, dus in dat opzicht is het een heel goed chassis, nietwaar? Uiteraard ook goed gebouwd. Ja, en daarom denk ik dat het niet meer mogelijk is. Ik denk ook dat de McLaren door zijn aerodynamische concept nog steeds te veel downforce heeft, waardoor hij niet efficiënt genoeg is voor de huidige motorreglementen."

Volgens Schumacher lag het circuit van Suzuka het team goed en gaan de echte problemen nog onthuld worden. "Dat werd in Suzuka enigszins gemaskeerd, vanwege de Esses-sectie – de eerste sector – waar je veel aerodynamica nodig hebt, en de McLaren was daar sterk, maar dat zal hier en daar een echt probleem vormen."

F1 Nieuws Lando Norris Ralf Schumacher Oscar Piastri McLaren

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

