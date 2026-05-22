Oscar Piastri heeft verrast gereageerd op de geruchten dat Red Bull Racing hem bovenaan het verlanglijstje zou hebben staan, mocht Max Verstappen in de toekomst vertrekken. De McLaren-coureur zegt zelf niets te weten van concrete interesse, maar voelt zich tegelijkertijd gevleid door de speculaties rond zijn naam. In Montréal benadrukte de Australiër bovendien dat hij voorlopig volledig achter McLaren staat.

Tijdens de mediadag voorafgaand aan de Grand Prix van Canada werd Piastri geconfronteerd met de verhalen over mogelijke belangstelling vanuit Red Bull. De Australiër reageerde zichtbaar verrast en moest lachen om de suggestie dat hij mogelijk op het lijstje van Laurent Mekies en consorten staat.

Piastri voelt zich gevleid door Red Bull-geruchten

“Dat is eerlijk gezegd nieuw voor mij”, stelde Piastri met een glimlach. “Er zijn geen gesprekken geweest of iets in die richting, maar natuurlijk is het wel mooi om zoiets te horen. Blijkbaar zien mensen iets in mij als coureur en dat vat ik vooral op als een compliment.”

Toch liet Piastri er geen twijfel over bestaan waar zijn toekomst volgens hem ligt. De McLaren-coureur benadrukte volledig achter het project in Woking te staan. “Ik ben heel gelukkig bij McLaren”, klonk het duidelijk. “Ik geloof in dit team en in wat we samen kunnen bereiken. Ik heb er vertrouwen in dat we races én hopelijk kampioenschappen kunnen winnen, dus ik zit goed waar ik nu ben.”

Piastri ziet progressie bij McLaren richting Canada

Hoewel Piastri in 2026 nog wacht op een Grand Prix-zege, ziet hij voldoende redenen om optimistisch te zijn. Volgens de Australiër zat het team de afgelopen races dicht tegen succes aan, maar vielen kleine details telkens nét verkeerd uit.

“Met een paar andere omstandigheden of keuzes hadden we de laatste races zomaar twee keer kunnen winnen”, analyseerde Piastri. “We zijn niet ideaal aan het seizoen begonnen, maar ik heb wel het gevoel dat we onze draai nu gevonden hebben. Daarom ben ik benieuwd hoe competitief we dit weekend zullen zijn.”

Piastri verwacht niet dat Canada meteen een definitieve graadmeter wordt voor de rest van het seizoen, mede omdat het circuit vaak afwijkende krachtsverhoudingen oplevert. Toch heeft hij vertrouwen in de updates van McLaren. “Wij weten ongeveer wat onze nieuwe onderdelen moeten opleveren”, legde hij uit. “Van de concurrentie weet je dat natuurlijk niet. Maar meestal doen onze updates wat ze moeten doen. Als we hier sterk voor de dag komen, dan is dat volgens mij een heel goed teken voor de rest van het seizoen.”