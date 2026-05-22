Piastri verbaasd door Red Bull-geruchten: Australiër weet niets over ruil met Verstappen

Oscar Piastri heeft verrast gereageerd op de geruchten dat Red Bull Racing hem bovenaan het verlanglijstje zou hebben staan, mocht Max Verstappen in de toekomst vertrekken. De McLaren-coureur zegt zelf niets te weten van concrete interesse, maar voelt zich tegelijkertijd gevleid door de speculaties rond zijn naam. In Montréal benadrukte de Australiër bovendien dat hij voorlopig volledig achter McLaren staat.

Tijdens de mediadag voorafgaand aan de Grand Prix van Canada werd Piastri geconfronteerd met de verhalen over mogelijke belangstelling vanuit Red Bull. De Australiër reageerde zichtbaar verrast en moest lachen om de suggestie dat hij mogelijk op het lijstje van Laurent Mekies en consorten staat.

Piastri voelt zich gevleid door Red Bull-geruchten

“Dat is eerlijk gezegd nieuw voor mij”, stelde Piastri met een glimlach. “Er zijn geen gesprekken geweest of iets in die richting, maar natuurlijk is het wel mooi om zoiets te horen. Blijkbaar zien mensen iets in mij als coureur en dat vat ik vooral op als een compliment.”

Toch liet Piastri er geen twijfel over bestaan waar zijn toekomst volgens hem ligt. De McLaren-coureur benadrukte volledig achter het project in Woking te staan. “Ik ben heel gelukkig bij McLaren”, klonk het duidelijk. “Ik geloof in dit team en in wat we samen kunnen bereiken. Ik heb er vertrouwen in dat we races én hopelijk kampioenschappen kunnen winnen, dus ik zit goed waar ik nu ben.”

Piastri ziet progressie bij McLaren richting Canada

Hoewel Piastri in 2026 nog wacht op een Grand Prix-zege, ziet hij voldoende redenen om optimistisch te zijn. Volgens de Australiër zat het team de afgelopen races dicht tegen succes aan, maar vielen kleine details telkens nét verkeerd uit.

“Met een paar andere omstandigheden of keuzes hadden we de laatste races zomaar twee keer kunnen winnen”, analyseerde Piastri. “We zijn niet ideaal aan het seizoen begonnen, maar ik heb wel het gevoel dat we onze draai nu gevonden hebben. Daarom ben ik benieuwd hoe competitief we dit weekend zullen zijn.”

Piastri verwacht niet dat Canada meteen een definitieve graadmeter wordt voor de rest van het seizoen, mede omdat het circuit vaak afwijkende krachtsverhoudingen oplevert. Toch heeft hij vertrouwen in de updates van McLaren. “Wij weten ongeveer wat onze nieuwe onderdelen moeten opleveren”, legde hij uit. “Van de concurrentie weet je dat natuurlijk niet. Maar meestal doen onze updates wat ze moeten doen. Als we hier sterk voor de dag komen, dan is dat volgens mij een heel goed teken voor de rest van het seizoen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Reacties (4)

  • Regenrace

    Posts: 2.682

    Ik moet kotsen van alles dat hier als gerucht wordt neergesmeten.

    + 0
    • 22 mei 2026 - 15:51
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.302

      De analisten, kenners, niet kenners en mensen die denken er verstand van te hebben komen met geruchten.....en dat wordt overgenomen.

      Gelukkig voor ons dus.

      + 0
      • 22 mei 2026 - 16:57
  • Pietje Bell

    Posts: 34.897

    McLaren en Mercedes nemen een stevig upgrade pakket mee naar Montreal!

    x.com/LucianoYoma/status/2057826651119984662

    + 0
    • 22 mei 2026 - 16:15
    • Pietje Bell

      Posts: 34.897

      Ferrari en Aston Martin nemen niets nieuws mee.

      + 0
      • 22 mei 2026 - 16:44

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

