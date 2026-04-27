Piastri onthult dat McLaren hem kon wegsturen na strijd met Norris

Piastri onthult dat McLaren hem kon wegsturen na strijd met Norris

Oscar Piastri en Lando Norris vochten vorig jaar een intern titelduel uit. De twee McLaren-coureurs mochten vrij met elkaar vechten, maar moesten zich wel aan de zogenaamde 'Papaja Rules' houden. Het duel liep bijna uit de hand, en volgens Piastri had dat ervoor kunnen zorgen dat McLaren één van hen had weggestuurd.

Norris en Piastri clashten vorig jaar meerdere keren in hun jacht op de wereldtitel. Zo raakten ze elkaar tijdens de sprintrace in Austin, en zorgde een incident in Singapore ervoor dat Piastri woedend was. Uiteindelijk trok Norris aan het langste eind, en deed McLaren er alles aan om goed weer te spelen. Uiteindelijk bleven beide coureurs, en werd de goede sfeer binnen het team behouden.

'Het liep nooit echt uit de hand'

Piastri blikt nu in de High Performance Podcast uitgebreid terug op het duel: "We wisten allebei in welke situatie we ons bevonden, en dat we elkaar moesten verslaan en dat er maar één iemand kon winnen. We wisten dat, maar het liep nooit echt uit de hand. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is."

Hoe had McLaren kunnen ingrijpen?

Als het wel uit de hand was gelopen, dan had de situatie er volgens Piastri heel anders uit kunnen zien: "Het was vorig jaar heel erg makkelijk om het uit de hand te laten lopen. Als het echt verkeerd was gegaan, dan was het de vraag geweest of één van ons die hier zit en dit interview geeft, gekleed zou zijn in het oranje!"

Wat hadden de gevolgen kunnen zijn?

Piastri suggereert dus dat McLaren de line-up had kunnen aanpassen als het duel verkeerd was afgelopen. Dat is echter niet gebeurd: "Het is heel belangrijk om de teamdynamiek te beschermen voor de toekomst. We zijn dit jaar natuurlijk niet begonnen op de manier zoals we hadden gewild, maar het had heel makkelijk zo kunnen zijn dat de situatie van vorig jaar tien keer zo erg was geweest voor een langere periode."

  • Carloth

    Posts: 179

    Papaya Rules betekent dus kennelijk dat als een van de coureurs besluit eigenbelang boven het team te stllen, dit reden is voor ontbinding van het contract.

    Zak en cs. hebben geen zin in Mercedes 2014-2016 haha.

    • + 0
    • 27 apr 2026 - 11:13

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.455
  • Podiums 44
  • Grand Prix 155
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

McLaren
