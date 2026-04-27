Oscar Piastri en Lando Norris vochten vorig jaar een intern titelduel uit. De twee McLaren-coureurs mochten vrij met elkaar vechten, maar moesten zich wel aan de zogenaamde 'Papaja Rules' houden. Het duel liep bijna uit de hand, en volgens Piastri had dat ervoor kunnen zorgen dat McLaren één van hen had weggestuurd.

Norris en Piastri clashten vorig jaar meerdere keren in hun jacht op de wereldtitel. Zo raakten ze elkaar tijdens de sprintrace in Austin, en zorgde een incident in Singapore ervoor dat Piastri woedend was. Uiteindelijk trok Norris aan het langste eind, en deed McLaren er alles aan om goed weer te spelen. Uiteindelijk bleven beide coureurs, en werd de goede sfeer binnen het team behouden.

'Het liep nooit echt uit de hand'

Piastri blikt nu in de High Performance Podcast uitgebreid terug op het duel: "We wisten allebei in welke situatie we ons bevonden, en dat we elkaar moesten verslaan en dat er maar één iemand kon winnen. We wisten dat, maar het liep nooit echt uit de hand. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is."

Hoe had McLaren kunnen ingrijpen?

Als het wel uit de hand was gelopen, dan had de situatie er volgens Piastri heel anders uit kunnen zien: "Het was vorig jaar heel erg makkelijk om het uit de hand te laten lopen. Als het echt verkeerd was gegaan, dan was het de vraag geweest of één van ons die hier zit en dit interview geeft, gekleed zou zijn in het oranje!"

Wat hadden de gevolgen kunnen zijn?

Piastri suggereert dus dat McLaren de line-up had kunnen aanpassen als het duel verkeerd was afgelopen. Dat is echter niet gebeurd: "Het is heel belangrijk om de teamdynamiek te beschermen voor de toekomst. We zijn dit jaar natuurlijk niet begonnen op de manier zoals we hadden gewild, maar het had heel makkelijk zo kunnen zijn dat de situatie van vorig jaar tien keer zo erg was geweest voor een langere periode."