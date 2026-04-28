Piastri geeft duidelijkheid over rol van Webber

De rol van de manager van Oscar Piastri is dit jaar flink veranderd. De Australiër werkt al jaren samen met oud-coureur Mark Webber, maar hij laat zijn gezicht steeds minder vaak zien in de paddock. Piastri heeft nu uitgelegd hoe de vork in de steel steekt.

Piastri en Webber werden in de afgelopen jaren regelmatig samen in de paddock gespot. De voormalig Red Bull-coureur hielp Piastri in zijn loopbaan, en het was geen geheim dat hij geen fan was van de Papaja Rules bij het team van McLaren. Toch is er dit jaar iets veranderd, want Webber begeleidt Piastri niet langer bij de raceweekenden. Hij heeft gekozen voor een nieuwe rol, die zich meer op de achtergrond afspeelt.

Hoe is de band met Webber?

Piastri heeft er tot nu toe weinig over losgelaten. In de High Performance Podcast doet hij dat nu wel: "De relatie is goed. Mark gaat grondig te werk. Toen ik net in de Formule 1 terechtkwam, kwam Mark met vragen en ideeën die nog niet eens in mijn hoofd waren opgekomen. Ik hoorde hem die dingen zeggen, en ik dacht: 'Hoe ga ik daar ooit zelf aandenken?'"

"Ik denk dat ik, puur door ervaring, nog steeds aan het leren ben. Maar nu ik aan mijn vierde jaar in de Formule 1 ben begonnen, heb ik ofwel antwoorden op veel vragen die ik eerder niet wist, of weet ik welke vragen ik moet blijven stellen."

Wat is de rol van Webber?

Webber speelt volgens Piastri nog steeds een belangrijke rol bij zijn loopbaan. Hij stelt echter dat zijn manager minder te doen heeft nu hij de dingen beter onder de knie krijgt: "Naarmate ik meer ervaring opdoe, hoeft Mark zich natuurlijk steeds minder met de racekant bezig te houden."

"Vooral in de eerste paar jaren moet je sommige dingen op de harde manier leren. Ik weet zeker dat er nog veel meer vervelende of lastige lessen waren geweest die ik waarschijnlijk bespaard ben gebleven dankzij de ervaring en begeleiding van Mark."

Larry Perkins

Posts: 64.610

Ik wist als eerste hoe het nou precies zat en zit tussen Piastri en Webber!

(nog voor Piastri en Webber zelf)

  • 28 apr 2026 - 18:35
F1 Nieuws Mark Webber Oscar Piastri McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.607

    Ik wist als eerste hoe het nou precies zat en zit tussen Piastri en Webber!

    (nog voor Piastri en Webber zelf)

    • 28 apr 2026 - 18:35
  • Larry Perkins

    Posts: 64.607

    The Most Composed Driver in F1: Oscar Piastri Tells His Story
    (High Performance Podcast, 54,59 minuten)

    https://youtu.be/okfQrsb6MR8

    Chapter📕
    00:00 Intro
    00:48 Young Oscar
    10:50 Self-belief
    19:40 Winning races
    26:00 Hard work
    30:55 Lando relationship
    36:53 Lowest moment
    43:28 Mental health
    50:10 Mark Webber

    Dat snoep je toch maar mooi ff mee!

    • 28 apr 2026 - 18:45

