Drama voor Piastri: Thuisheld crasht en start niet in Australië

Drama voor Piastri: Thuisheld crasht en start niet in Australië

Oscar Piastri is op een dramatische wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De thuisrijder van McLaren vloog hard van de baan tijdens de rondjes naar de grid en zal dus niet deelnemen aan de Grand Prix van Australië die over een halfuurtje van start gaat.

Piastri had gisteren in de kwalificatie de vijfde tijd genoteerd, en hij had dus genoeg kansen op een mooi resultaat voor de ogen van zijn thuispubliek. Zojuist schoten de lichten op groen in de pitlane, en kwamen ze de baan op voor hun eerste kennismaking met de baan van de dag.

Wat was er aan de hand?

Voor Piastri ging dat dramatisch en hij vloog vol van de baan. Hij verloor de macht over het stuur op de exit kerb in bocht 4, en de schade is te groot om te repareren. Een drama voor de thuisrijder die al geen goede band heeft met de race in zijn eigen stad. Vorig jaar leek hij op weg te zijn naar een podium, totdat hij werd verrast door de regen en spinde. Wonder boven wonder wist hij toen zijn auto uit het gras te rijden en pakte hij nog een handjevol punten. 

Te veel schade

Nu was het onmogelijk om weer verder te rijden, want Piastri klapte in volle vaart tegen de muur aan. De zijkant van zijn auto en de voorwielophanging zijn zwaar beschadigd, en Piastri zal vanaf de zijlijn moeten toekijken hoe de rest van de coureurs wél zullen starten. Voor een eventuele titelstrijd is dit ook een klap voor Piastri, die hierdoor al tegen een grote achterstand aankijkt.

Veel crashes

De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door een probleempje met de auto zelf. Piastri is in ieder geval de volgende coureur die dit weekend de fout ingaat. Gisteren crashte Andrea Kimi Antonelli in de derde vrije training en vloog Max Verstappen van de baan in de kwalificatie.

Glasvezelcoureur

Posts: 947

Ben benieuwd wat deze belachelijke bolides gaan brengen. Nog nooit zo weinig uitgekeken naar een nieuw seizoen...

  • 3
  • 8 maa 2026 - 04:49
Reacties (6)

  • DRS-zone

    Posts: 427

    GP van Australie is altijd spektakel omdat het begin van het seizoen is, iedereen gespannen en wil goed uit de startblokken komen.

    Ik zal nooit meer die race vergeten waarbij er 4 coureurs voor de start, onderweg naar de grid, crashten of stilvielen en er maar 16 van start gingen.

    Piastri is OUT
    Hulkenberg stilgevallen. Wie wordt nr 3 voor de start van het seizoen begint? ;-)

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 04:39
  • Williams_F1

    Posts: 1.366

    Zo dat is wel pijnlijk voor Oscar.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 04:41
  • jd2000

    Posts: 7.618

    Nou ja, dan valt achterin starten nog mee.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 04:45
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 947

    Ben benieuwd wat deze belachelijke bolides gaan brengen. Nog nooit zo weinig uitgekeken naar een nieuw seizoen...

    • + 3
    • 8 maa 2026 - 04:49
    • Mrduplex

      Posts: 1.687

      Als je de beste/efficiëntste auto hebt is het zoals verwacht wel heeeel makkelijk geworden,verdedigen in een mindere auto is er niet meer bij!wat is daar nog leuk aan?!

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 05:29
  • zoefroef

    Posts: 1.673

    Prinses sjors is al weer bezig met waar hij voor jaar goed in was that was dangeroes driving

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 05:19

