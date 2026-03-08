Oscar Piastri is op een dramatische wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De thuisrijder van McLaren vloog hard van de baan tijdens de rondjes naar de grid en zal dus niet deelnemen aan de Grand Prix van Australië die over een halfuurtje van start gaat.

Piastri had gisteren in de kwalificatie de vijfde tijd genoteerd, en hij had dus genoeg kansen op een mooi resultaat voor de ogen van zijn thuispubliek. Zojuist schoten de lichten op groen in de pitlane, en kwamen ze de baan op voor hun eerste kennismaking met de baan van de dag.

Wat was er aan de hand?

Voor Piastri ging dat dramatisch en hij vloog vol van de baan. Hij verloor de macht over het stuur op de exit kerb in bocht 4, en de schade is te groot om te repareren. Een drama voor de thuisrijder die al geen goede band heeft met de race in zijn eigen stad. Vorig jaar leek hij op weg te zijn naar een podium, totdat hij werd verrast door de regen en spinde. Wonder boven wonder wist hij toen zijn auto uit het gras te rijden en pakte hij nog een handjevol punten.

Te veel schade

Nu was het onmogelijk om weer verder te rijden, want Piastri klapte in volle vaart tegen de muur aan. De zijkant van zijn auto en de voorwielophanging zijn zwaar beschadigd, en Piastri zal vanaf de zijlijn moeten toekijken hoe de rest van de coureurs wél zullen starten. Voor een eventuele titelstrijd is dit ook een klap voor Piastri, die hierdoor al tegen een grote achterstand aankijkt.

Veel crashes

De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door een probleempje met de auto zelf. Piastri is in ieder geval de volgende coureur die dit weekend de fout ingaat. Gisteren crashte Andrea Kimi Antonelli in de derde vrije training en vloog Max Verstappen van de baan in de kwalificatie.