Oscar Piastri heeft donderdag voor een opvallend moment gezorgd in Monaco. De McLaren-coureur werd bij aankomst op het circuit tegengehouden door beveiligers bij de ingang van de Formule 1-paddock, waardoor hij niet direct toegang kreeg tot het afgesloten gedeelte voor teams en coureurs.

Op beelden die inmiddels volop circuleren op sociale media is te zien hoe Piastri in gesprek gaat met medewerkers van de beveiliging. De Australiër probeert toegang te krijgen tot de paddock, terwijl de beveiligers via hun portofoons overleggen over de situatie.

Beveiligers houden Piastri tegen

De beelden laten zien dat Piastri enige tijd moet wachten voordat een medewerker hem uiteindelijk weg begeleidt van de toegangspoortjes. Wat er precies misging, blijft voorlopig onduidelijk. Het is niet bekend of er problemen waren met zijn toegangspas of dat de beveiligers simpelweg niet doorhadden dat ze een Formule 1-coureur voor zich hadden.

Hoe de McLaren-rijder uiteindelijk alsnog binnen is geraakt, is niet vastgelegd. Het incident speelde zich af op donderdag, traditioneel de mediadag voorafgaand aan het raceweekend in het prinsdom.

Niet de eerste keer in de Formule 1

Dergelijke situaties komen vaker voor in de Formule 1. Regelmatig vergeten coureurs hun paddockpas, waardoor er komische taferelen ontstaan bij de ingang van het circuit. In veel gevallen worden zij alsnog doorgelaten nadat hun identiteit is bevestigd.

Sommige coureurs kiezen zelfs voor een creatievere oplossing. Zo stond Yuki Tsunoda er in het verleden om bekend over de toegangspoortjes heen te springen wanneer hij zijn pas vergeten was. Ook Max Verstappen wist zich eerder al eens langs de beveiliging en toegangspoortjes naar binnen te manoeuvreren.

Piastri zal gebrand zijn om een goed resultaat te boeken in Monaco. Na een slecht weekend te hebben gehad in Canada, droop hij daar af zonder enig punt te hebben gescoord.