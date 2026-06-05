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Pijnlijk moment voor Piastri in Monaco: McLaren-coureur geweigerd bij F1-paddock

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Pijnlijk moment voor Piastri in Monaco: McLaren-coureur geweigerd bij F1-paddock

Oscar Piastri heeft donderdag voor een opvallend moment gezorgd in Monaco. De McLaren-coureur werd bij aankomst op het circuit tegengehouden door beveiligers bij de ingang van de Formule 1-paddock, waardoor hij niet direct toegang kreeg tot het afgesloten gedeelte voor teams en coureurs.

Op beelden die inmiddels volop circuleren op sociale media is te zien hoe Piastri in gesprek gaat met medewerkers van de beveiliging. De Australiër probeert toegang te krijgen tot de paddock, terwijl de beveiligers via hun portofoons overleggen over de situatie.

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Beveiligers houden Piastri tegen

De beelden laten zien dat Piastri enige tijd moet wachten voordat een medewerker hem uiteindelijk weg begeleidt van de toegangspoortjes. Wat er precies misging, blijft voorlopig onduidelijk. Het is niet bekend of er problemen waren met zijn toegangspas of dat de beveiligers simpelweg niet doorhadden dat ze een Formule 1-coureur voor zich hadden.

Hoe de McLaren-rijder uiteindelijk alsnog binnen is geraakt, is niet vastgelegd. Het incident speelde zich af op donderdag, traditioneel de mediadag voorafgaand aan het raceweekend in het prinsdom.

Niet de eerste keer in de Formule 1

Dergelijke situaties komen vaker voor in de Formule 1. Regelmatig vergeten coureurs hun paddockpas, waardoor er komische taferelen ontstaan bij de ingang van het circuit. In veel gevallen worden zij alsnog doorgelaten nadat hun identiteit is bevestigd.

Sommige coureurs kiezen zelfs voor een creatievere oplossing. Zo stond Yuki Tsunoda er in het verleden om bekend over de toegangspoortjes heen te springen wanneer hij zijn pas vergeten was. Ook Max Verstappen wist zich eerder al eens langs de beveiliging en toegangspoortjes naar binnen te manoeuvreren.

Piastri zal gebrand zijn om een goed resultaat te boeken in Monaco. Na een slecht weekend te hebben gehad in Canada, droop hij daar af zonder enig punt te hebben gescoord.

gridiron

Posts: 3.487

"Het is niet bekend of er problemen waren met zijn toegangspas of dat de beveiligers simpelweg niet doorhadden dat ze een Formule 1-coureur voor zich hadden."

Als de pas werkt gaan de beveiligers hem ook niet lastig vallen, tenzij voor een foto of handtekening misschien.

  • 1
  • 5 jun 2026 - 12:08
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren GP Monaco 2026

Reacties (5)

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  • gridiron

    Posts: 3.487

    "Het is niet bekend of er problemen waren met zijn toegangspas of dat de beveiligers simpelweg niet doorhadden dat ze een Formule 1-coureur voor zich hadden."

    Als de pas werkt gaan de beveiligers hem ook niet lastig vallen, tenzij voor een foto of handtekening misschien.

    • + 1
    • 5 jun 2026 - 12:08
  • Pietje Bell

    Posts: 35.114

    "Hoe de McLaren-rijder uiteindelijk alsnog binnen is geraakt, is niet vastgelegd. "

    Jawel hoor. Er is op een iets langere versie van deze video te zien dat de beveiligingsman
    hem 10 meter verderop door een opening naar binnen liet.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 12:32
    • Joeppp

      Posts: 8.635

      Dat is ook niet spectaculair.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 12:42
  • f(1)orum

    Posts: 10.098

    Da's toch een typisch Britse manier om iemand te laten weten dat ie ontslagen is? Het enige wat nu nog ontbrak was een lege kartonnen doos die de medewerker meekrijgt om z'n bureau, onder toezicht van een security persoon, binnen 5 minuten leeg te ruimen ;-)

    • + 1
    • 5 jun 2026 - 12:49
  • schwantz34

    Posts: 42.087

    Oscar Piawie???

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 14:09

MC Grand Prix van Monaco

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    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Foto gallerij

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
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Ferrari
149
3
McLaren
106
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Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 847
  • Podiums 28
  • Grand Prix 75
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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