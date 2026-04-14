Russell en Piastri treden in voetsporen Verstappen en testen op Nürburgring

Voor het eerst sinds 2020 zijn er vandaag weer Formule 1-wagens tijdens een officiële sessie op de Nürburgring te bewonderen. Op de Ring vindt vandaag een bandentest voor Pirelli plaats, en de teams van Mercedes en McLaren maken meters. Vanochtend zijn de teams voor het eerst de baan opgegaan.

Vanwege de onrust in het Midden-Oosten zijn de races in Bahrein en Saoedi-Arabië van de F1-kalender geschrapt. Dat betekent niet dat er in deze periode géén baanactie is, want er wordt veelvuldig getest. Vandaag voert Pirelli een test uit, en de teams van Mercedes en McLaren zijn daarvoor geselecteerd. Voor deze test mogen ze de huidige auto's gebruiken, en Oscar Piastri en George Russell zitten vandaag achter het stuur.

Piastri en Russell werden vanochtend op de Nürburgring gesignaleerd door enthousiaste fans. Op de beelden is te zien hoe de coureurs vol gas over het rechte stuk gaan, en de baanomstandigheden lijken vooralsnog perfect te zijn. Ze maken overigens geen gebruik van de Nordschleife, want deze iconische baan heeft geen FIA Grade 1-licentie. Ze rijden op het Grand Prix-circuit, waar in het verleden regelmatig Grands Prix werden gehouden.

Waarom is dit goed nieuws voor de Nürburgring?

Deze comeback van de Formule 1 op de Nürburgring is opvallend, want de laatste keer dat de koningsklasse op het iconische circuit reed, was zes jaar geleden. In coronaseizoen 2020 werd er op de Ring de Grand Prix van de Eiffel afgewerkt, maar daarna liet de sport Duitsland links liggen. Deze test is een volgende boost voor de Duitse autosport én de Nürburgring.

De impact van Verstappen

In de afgelopen maanden stond de Nürburgring al meerdere keren in de schijnwerpers. Dit kwam door de deelnames van Max Verstappen aan NLS-races. De viervoudig wereldkampioen is een grote fan van GT3-racen, en neemt volgende maand ook deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Aankomend weekend neemt hij samen met Lucas Auer deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring.

Voordat Verstappen arriveert op de Ring, zal er nog een testdag plaatsvinden voor Pirelli. Ook morgen zullen McLaren en Mercedes hun rondjes afwerken op het iconische asfaltlint.

F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Oscar Piastri Mercedes McLaren Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (7)

Login om te reageren
  • F1 bekijker

    Posts: 218

    Al 6x Verstappen genoemd.

    • + 3
    • 14 apr 2026 - 10:51
  • The Wolf

    Posts: 605

    Nein!! nein!! Es geht hier nicht um die Nordschleife!! Es geht um die Grand-Prix-Strecke. Verdammt noch mal!! Was für eine Scheisserei?!!

    • + 1
    • 14 apr 2026 - 10:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.013

    Max ging daar de GT3 testen.
    Russell en Piastri gaan banden testen....hoezo in het voetspoor?

    • + 5
    • 14 apr 2026 - 11:31
    • arone

      Posts: 1.182

      Precies, hooguit in z'n bandenspoor!

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 13:45
  • Pietje Bell

    Posts: 34.284

    Geen Lando? Nee, want die zit met Magui in Comporta, hahaha.
    Deze dagen 21 tot 25 graden en veel zon. Goed bekeken.

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 11:58
  • Skoda F1

    Posts: 682

    Banden testen! Of 16:1 motor verhouding testen??

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 13:13

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

