Voor het eerst sinds 2020 zijn er vandaag weer Formule 1-wagens tijdens een officiële sessie op de Nürburgring te bewonderen. Op de Ring vindt vandaag een bandentest voor Pirelli plaats, en de teams van Mercedes en McLaren maken meters. Vanochtend zijn de teams voor het eerst de baan opgegaan.

Vanwege de onrust in het Midden-Oosten zijn de races in Bahrein en Saoedi-Arabië van de F1-kalender geschrapt. Dat betekent niet dat er in deze periode géén baanactie is, want er wordt veelvuldig getest. Vandaag voert Pirelli een test uit, en de teams van Mercedes en McLaren zijn daarvoor geselecteerd. Voor deze test mogen ze de huidige auto's gebruiken, en Oscar Piastri en George Russell zitten vandaag achter het stuur.

Piastri en Russell werden vanochtend op de Nürburgring gesignaleerd door enthousiaste fans. Op de beelden is te zien hoe de coureurs vol gas over het rechte stuk gaan, en de baanomstandigheden lijken vooralsnog perfect te zijn. Ze maken overigens geen gebruik van de Nordschleife, want deze iconische baan heeft geen FIA Grade 1-licentie. Ze rijden op het Grand Prix-circuit, waar in het verleden regelmatig Grands Prix werden gehouden.

Waarom is dit goed nieuws voor de Nürburgring?

Deze comeback van de Formule 1 op de Nürburgring is opvallend, want de laatste keer dat de koningsklasse op het iconische circuit reed, was zes jaar geleden. In coronaseizoen 2020 werd er op de Ring de Grand Prix van de Eiffel afgewerkt, maar daarna liet de sport Duitsland links liggen. Deze test is een volgende boost voor de Duitse autosport én de Nürburgring.

De impact van Verstappen

In de afgelopen maanden stond de Nürburgring al meerdere keren in de schijnwerpers. Dit kwam door de deelnames van Max Verstappen aan NLS-races. De viervoudig wereldkampioen is een grote fan van GT3-racen, en neemt volgende maand ook deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Aankomend weekend neemt hij samen met Lucas Auer deel aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring.

Voordat Verstappen arriveert op de Ring, zal er nog een testdag plaatsvinden voor Pirelli. Ook morgen zullen McLaren en Mercedes hun rondjes afwerken op het iconische asfaltlint.