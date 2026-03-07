Het Formule 1-seizoen van 2026 staat voorlopig in het teken van de nieuwe auto's, maar dat stemt automatisch niet iedereen tevreden. Na afloop van de kwalificatie in Australië, hebben meerdere coureurs hun onvrede geuit over de nieuwe bolides die op basis van het nieuwe reglement zijn gebouwd.

Het is duidelijk dat Mercedes tot dusver de beste auto heeft gebouwd in het nieuwe tijdperk van de F1. George Russell en Andrea Kimi Antonelli pakten met overmacht de eerste twee startplekken voor de race in Australië en pas daarachter volgde Isack Hadjar met een verschil van maar liefst acht (!) tienden met de polesitter. Lachende gezichten dus bij het team van Toto Wolff, maar dat geldt niet voor de rest van het veld.

Red Bull wil vol gas gaan

Max Verstappen was een van de eerste die liet weten geen fan te zijn van de nieuwe bolides. Na afloop van de wintertest in Bahrein omschreef de Nederlander de auto's als 'Formule E' op steroïden en omschreef het simpelweg als 'niet leuk'. Dit had met name te maken door het vele managen wat de rijders deze dagen moeten doen, aangezien de motor nu voor de helft uit vermogen en de helft uit batterij bestaat.

Ook Hadjar ziet in dat de nieuwe auto's aanpassen vergt. De Fransman was dolblij met een derde startplek bij zijn Red Bull-debuut, maar is net als Verstappen kritisch op het nieuwe reglement. "Ik vind het liften op de kwalificatieronde niet leuk. Nee, dat is niet ons ding, dat hebben we nooit gedaan, dat hebben we geleerd in karts. Je bent een pure racer, je wilt voluit gaan. Ik denk dat we dat allemaal willen, zelfs jij", zo klonk het tegenover Viaplay.

Leclercs lichaamstaal zegt genoeg

Ferrari-coureur Charles Leclerc had er moeite mee om zijn kritiek te verstoppen. De Monegask wilde er niet al te veel over kwijt, maar zijn lichaamstaal zei uiteindelijk genoeg. "Het is niet dat we verrast waren door hoe lastig het is om met die auto's om te gaan. Het is heel erg moeilijk in Q3. We hadden wat problemen met het optimaliseren van de strategie voor de motor, maar ik denk niet dat iemand optimaal was op een dag als deze. Tijdens de eerste kwalificatie van het jaar met deze auto's. Ik ben er vrij zeker van dat je veel coureurs zult zien en horen klagen over precies hetzelfde als ik."

Ook de McLarens ontevreden

Ook de wereldkampioenen van McLaren leken weinig plezier te beleven aan de nieuwe auto's. "Nee, niet zo goed", antwoordde Lando Norris op de vraag of het lekker ging. Vervolgens zei hij dat Mercedes, hoogstwaarschijnlijk, de enigen zullen zijn in de paddock die voorlopig tevreden zullen zijn met de nieuwe reglementen.

Daarbij was het Oscar Piastri die met een cynische lach op zijn gezicht en slechts met een paar korte antwoorden, de spijker op zijn kop sloeg. "Anders, het was zeker heel anders", zo bevestigde de Australiër.