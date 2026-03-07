user icon
FOM heeft groot probleem: Meerdere topcoureurs uiten onvrede over nieuwe auto's

Het Formule 1-seizoen van 2026 staat voorlopig in het teken van de nieuwe auto's, maar dat stemt automatisch niet iedereen tevreden. Na afloop van de kwalificatie in Australië, hebben meerdere coureurs hun onvrede geuit over de nieuwe bolides die op basis van het nieuwe reglement zijn gebouwd. 

Het is duidelijk dat Mercedes tot dusver de beste auto heeft gebouwd in het nieuwe tijdperk van de F1. George Russell en Andrea Kimi Antonelli pakten met overmacht de eerste twee startplekken voor de race in Australië en pas daarachter volgde Isack Hadjar met een verschil van maar liefst acht (!) tienden met de polesitter. Lachende gezichten dus bij het team van Toto Wolff, maar dat geldt niet voor de rest van het veld. 

Red Bull wil vol gas gaan

Max Verstappen was een van de eerste die liet weten geen fan te zijn van de nieuwe bolides. Na afloop van de wintertest in Bahrein omschreef de Nederlander de auto's als 'Formule E' op steroïden en omschreef het simpelweg als 'niet leuk'. Dit had met name te maken door het vele managen wat de rijders deze dagen moeten doen, aangezien de motor nu voor de helft uit vermogen en de helft uit batterij bestaat. 

Ook Hadjar ziet in dat de nieuwe auto's aanpassen vergt. De Fransman was dolblij met een derde startplek bij zijn Red Bull-debuut, maar is net als Verstappen kritisch op het nieuwe reglement. "Ik vind het liften op de kwalificatieronde niet leuk. Nee, dat is niet ons ding, dat hebben we nooit gedaan, dat hebben we geleerd in karts. Je bent een pure racer, je wilt voluit gaan. Ik denk dat we dat allemaal willen, zelfs jij", zo klonk het tegenover Viaplay. 

Leclercs lichaamstaal zegt genoeg

Ferrari-coureur Charles Leclerc had er moeite mee om zijn kritiek te verstoppen. De Monegask wilde er niet al te veel over kwijt, maar zijn lichaamstaal zei uiteindelijk genoeg. "Het is niet dat we verrast waren door hoe lastig het is om met die auto's om te gaan. Het is heel erg moeilijk in Q3. We hadden wat problemen met het optimaliseren van de strategie voor de motor, maar ik denk niet dat iemand optimaal was op een dag als deze. Tijdens de eerste kwalificatie van het jaar met deze auto's. Ik ben er vrij zeker van dat je veel coureurs zult zien en horen klagen over precies hetzelfde als ik." 

Ook de McLarens ontevreden

Ook de wereldkampioenen van McLaren leken weinig plezier te beleven aan de nieuwe auto's. "Nee, niet zo goed", antwoordde Lando Norris op de vraag of het lekker ging. Vervolgens zei hij dat Mercedes, hoogstwaarschijnlijk, de enigen zullen zijn in de paddock die voorlopig tevreden zullen zijn met de nieuwe reglementen.

Daarbij was het Oscar Piastri die met een cynische lach op zijn gezicht en slechts met een paar korte antwoorden, de spijker op zijn kop sloeg. "Anders, het was zeker heel anders", zo bevestigde de Australiër. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Charles Leclerc Oscar Piastri Isack Hadjar Ferrari McLaren Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (28)

Login om te reageren
  • Jermaine

    Posts: 7.156

    Dit hadden ze toch moeten zien aankomen?

    • + 4
    • 7 maa 2026 - 10:52
    • nr 76

      Posts: 7.369

      Ja, iedereen zag dit aankomen.

      • + 4
      • 7 maa 2026 - 11:22
  • NicoS

    Posts: 20.174

    Voordeel is dat banden management geen rol meer speelt, ik denk dat ze met een setje softs de race zonder problemen uit zouden kunnen rijden…..;)

    • + 3
    • 7 maa 2026 - 10:52
  • Astfgl

    Posts: 977

    Niet te vroeg klagen, jongens. Eerst maar eens kijken hoe erg de sof van de race gaat zijn.

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 10:54
    • JV fan

      Posts: 2.955

      Misschien is de race juist wel geweldig , vorig seizoen waren de qualies top maar de races “matig”

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 11:58
    • Skimi

      Posts: 1.104

      En wat te denken van de start..en wss de extra moeilijkheid om in te halen...bizar allemaal

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 12:13
  • DutchTifosi

    Posts: 2.811

    Het is heel irritant om te kijken als je niet meer voluit gas kan geven op de lange rechte stukken.

    • + 7
    • 7 maa 2026 - 10:55
    • Astfgl

      Posts: 977

      Het gare is dat ze wél vol gas gaan op de rechte stukken. De auto heeft alleen niet de energie om op volle snelheid te blijven, en gaat uit zichzelf afremmen om de batterij te laden. Dat is super clipping. De coureur doet niks, het is geen lift-and-coast, het is gewoon volgas en ineens geeft de PU er de brui aan.

      • + 9
      • 7 maa 2026 - 10:58
    • De Vogel is Geland

      Posts: 712

      Het zijn out laps

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 11:15
  • Lulham

    Posts: 679

    De FOM moet zich vooral zorgen maken over het feit dat dit niet om aan te zien is voor de fans..

    • + 8
    • 7 maa 2026 - 10:59
  • dutchiceman

    Posts: 5.571

    Ze leveren op een recht stuk 40/50kmh in.
    Dat is toch geen formule 1 meer??

    • + 3
    • 7 maa 2026 - 11:02
    • Remco_F1

      Posts: 3.293

      Er zijn heel wat steroïden nodig om dat technisch te compenseren.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 12:15
  • racepace1

    Posts: 650

    Wordt zo een lang F1 seisoen.
    Dit wordt niet te behappen voor de Fans!
    De FIA heeft zijn eigen kindje hard van achteren genomen met deze nieuwe reglementen!!
    Dit is echt F1 onwaardig!
    F1 moet zijn zoals het is bedoeld! een coureur, 4 banden, een chassis en 1 krachtbron en niet een F1 Xbox, Playstation auto met snelheid verlies op het rechte stuk tbv opladen van stroom.
    F1 moet gewoon een kart zijn maar dan een grote, snellere kart. en niet een half elektrische robot.
    1 liter benzine 800€ !!!! helemaal gestoord!! De FIA heeft zichzelf in de voet geschoten!

    • + 20
    • 7 maa 2026 - 11:03
    • CliMax

      Posts: 278

      Inderdaad, dit is gewoon antiracing. Er is een reden dat Formule E veel minder populair is. Nou ik wens ze succes bij de FIA en ben benieuwd hoeveel mensen weglopen (rijders en fans).

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 11:08
    • Hourpower

      Posts: 765

      Ja het is Formule B geworden, de B van baterij.
      Ik kijk dit jaar nog even aan en dan zie ik wel of ik hier nog voor blijf betalen.
      Kijk ook graag Nascar, dikke vette V8 met een intimiderend atmosferisch geluid en dan komen ze met hoge snelheid met 30 dicht op elkaar brullende beesten voorbij. Prachtig!

      • + 2
      • 7 maa 2026 - 11:47
  • mordor

    Posts: 2.123

    Het is de keerzijde van de vergroening. Harvest is het nieuwe racen. Soort van Mariokart. Vermakelijk op de korte termijn. Doodsteek voor de old-school liefhebber op de lange termijn. (denk ik)

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 11:08
  • Cicero

    Posts: 1.628

    Of verstappen nu wint of niet boeit me niet eens. Sterker nog, een strijdende verstappen vind ik misschien wel leuker, dan 1 die voorop ligt. Het formule E kijken is soms wel eens grappig, maar uiteindelijk willen we gewoon vol gas zien. Dat is ook wat ik leuk vind. Ik ga morgen niet kijken en zal later in het seizoen wel eens kijken of het t kijken waard is. En anders wachten we wel tot verstappen naar een andere klasse overstapt.

    Ik hoop wel dat dit niet overgenomen wordt in de F1 games....

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 11:08
  • De Vogel is Geland

    Posts: 712

    De onboards zeggen genoeg. De hele racewereld lacht de formule 1. Die pole lap was een out lap.

    • + 5
    • 7 maa 2026 - 11:14
    • Erwinnaar

      Posts: 5.530

      2 rondjes kwalificatie in Phoenix....Veekay, Volle gas, schitterend.

      • + 1
      • 7 maa 2026 - 11:32
  • CliMax

    Posts: 278

    Formule 0,5.

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 11:20
    • MaxRaw

      Posts: 967

      Formule 1 Light

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 11:28
  • Joeppp

    Posts: 8.344

    De meeste mensen hier kijken al lang formule1 en dan ken je de circuits uit je hoofd. Tot jaar kon je zien en horen of een coureur alles uit de auto haalde en of hij een goed rondje reed. Het ging soms om 10 cm later remmen of een paar kilomter per uur harder door een bocht. Als kijker en fan voelde je dat aan en ook al was het misschien geen pole je zag en voelde of een coureur alles uit de auto had gehaald. Dat maakt het kijken naar autosport mooi en helemaal als het hele veld dat doet en ze vervolgens ook nog eens in competitie zijn. Nu is dat gedeelte weg. Op het achterste gedeelte van het circuit in Australie in de lange bocht naar links waarna ze daarna links en rechts af gaan in een supersnelle chicane was het tot vorig jaar echt tot het maximum gaan en zolaat mogelijk terug te schakelen en de chicane perfect te pakken om voldoende snelheid mee te nemen. Nu beginnen halverwege de het volgas gedeelte in de lange bocht al langzamer te lopen en in te zakken. Het lijkt wel mijn eerste auto, een Toyota Tercel, die een economy lampje op het dashboard had om door te schakelen. Het is echt niet aan te zien en heeft helemaal niks met autosport op het hoogste niveau te maken. Ik ben echt een fan en ik kijk sinds 1986 maar dit trek ik niet.

    • + 14
    • 7 maa 2026 - 11:32
  • Spannenburg

    Posts: 148

    Ik dacht een paar keer een outlap te zien, was het toch al de snelle ronde. Als de race niks goed maakt van dit slappe kwalificatie gedoe dan haken er veel fans af ben ik bang.

    • + 2
    • 7 maa 2026 - 11:40
  • StevenQ

    Posts: 10.256

    Wat ook fout is is dat je op TV niet ziet wanneer die elektrische energie wordt ingezet en hoe vol die accu's zijn, het is lastig te volgen wat er precies aan de hand is op die manier

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 11:48
  • JV fan

    Posts: 2.955

    Als ze super negatief zijn , zouden ze moeten gaan staken…

    • + 0
    • 7 maa 2026 - 11:57
  • Damon Hill

    Posts: 19.719

    Correctie: onvrede over de nieuwe stofzuigers. Want race wagens kun je dit niet noemen!

    Hoop dat men echt naar de coureurs gaat luisteren, want de kritiek komt uit meerdere hoeken.

    • + 1
    • 7 maa 2026 - 11:57
    • Lulham

      Posts: 679

      Maar hoe ziet dat "luisteren naar" er dan uit? Er is jaren gewerkt aan deze motoren en chassis, er is miljarden in geïnvesteerd. Dit draai je niet zomaar even om. Dat zou vele jaren gaan duren. We zitten hier voorlopig aan vast.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 12:01
    • CliMax

      Posts: 278

      Ik denk dat het meer voelen wordt dan luisteren. Op het moment dat animo terugloopt en daardoor kaartverkoop en uiteindelijk inkomsten via sponsoring / TV rechten (die ook al wel vastliggen nu) ze wellicht wel moeten veranderen.

      Het is voor Zandvoor een blessing in disguise dat het het laatste jaar is, eigenlijk had het vorig jaar het laatste jaar moeten zijn als je het zo bekijkt.. denk dat ze de kaarten straks aan de straatstenen niet kwijtraken.

      • + 0
      • 7 maa 2026 - 12:24

