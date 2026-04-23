Piastri eens met Norris: "Groot verlies als Verstappen vertrekt"

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 blijft maar de gemoederen bezighouden. Omdat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing nog geen uitsluitsel heeft gegeven over zijn vervolgstappen, wordt er constant gespeculeerd over een mogelijke transfer of een sabbatical. Oscar Piastri heeft er - net als teamgenoot Lando Norris - zijn licht op laten schijnen. 

Omdat Verstappen momenteel niet voor de wereldtitel meedoet en hij geen plezier kan putten uit de nieuwe auto's, wordt de Nederlander veel in verband gebracht met een sabbatical. Daarnaast zouden - mits de geruchten kloppen - Mercedes, Ferrari en McLaren een oogje in het zeil houden om de toprijder mogelijk vast te kunnen leggen. 

Piastri hoopt dat Verstappen blijft 

Ook de huidige grid wacht in spanning af wat Verstappen besluit te gaan doen. Als het aan Piastri ligt, hoopt hij dat de Limburger in ieder geval niet de Formule 1 de rug toe zal keren. "Het zou zonde zijn voor de sport om Max te verliezen, vooral op dit punt in zijn carrière ook. Ik denk dat het een groot verlies zou zijn voor de sport als geheel", aldus de Australiër in gesprek met Sky Sports. 

Eerder gaf Norris al aan dat het een 'schande' zou zijn als Verstappen de koningsklasse van de autosport vanwege het gebrek aan plezier. Piastri deed niet veel anders dan zich daarbij aansluiten. 

'Max heeft zijn kaliber laten zien' 

Piastri schroomde daarbij niet om zijn bewondering uit te spreken voor Verstappen die hem afgelopen seizoen - na een achterstand van maar liefst 104 punten - nog wist in te halen in het kampioenschap. "Voor ons als coureurs willen we racen tegen de beste en proberen onszelf te bewijzen tegen de beste en ik denk dat Max de afgelopen 10 jaar zijn kaliber heeft laten zien." 

"Ik denk dat hij vooral de laatste vijf of zes de benchmark is geweest, dus voor iedereen zou het een behoorlijk grote schande zijn en natuurlijk geen geweldige look", zo sloot de Australiër uiteindelijk af. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Oscar Piastri McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.509

    "I want to race him for as long as possible!" | Lando Norris discusses the future of Max Verstappen
    (Sky Sports, 22 april 2026, 5,36 minuten)
    Reigning F1 world champion Lando Norris discusses the updated regulation proposals, the future of Max Verstappen and McLaren's previous success at the Miami Grand Prix.

    https://youtu.be/jFrDwMR-UxQ

    • 23 apr 2026 - 19:41
    • Larry Perkins

      Posts: 64.509

      “I’d say Mercedes” | Zak Brown weighs in on Max Verstappen’s F1 future
      (Sky Sports F1, 22 april 2026, 5,16 minuten)
      Zak Brown discusses Max Verstappen's future in Formula 1 and how happy he is with McLaren's driver lineup of Lando Norris and Oscar Piastri.

      https://youtu.be/luyfPYBIKEA

      • 23 apr 2026 - 19:52
    • Larry Perkins

      Posts: 64.509

      Off-topic:

      What do new rules ACTUALLY mean for drivers and fans? | Up To Speed
      (37,21 minuten)

      https://youtu.be/yz7UJ5gPCsE

      • 23 apr 2026 - 20:11

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

