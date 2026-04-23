De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 blijft maar de gemoederen bezighouden. Omdat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing nog geen uitsluitsel heeft gegeven over zijn vervolgstappen, wordt er constant gespeculeerd over een mogelijke transfer of een sabbatical. Oscar Piastri heeft er - net als teamgenoot Lando Norris - zijn licht op laten schijnen.

Omdat Verstappen momenteel niet voor de wereldtitel meedoet en hij geen plezier kan putten uit de nieuwe auto's, wordt de Nederlander veel in verband gebracht met een sabbatical. Daarnaast zouden - mits de geruchten kloppen - Mercedes, Ferrari en McLaren een oogje in het zeil houden om de toprijder mogelijk vast te kunnen leggen.

Piastri hoopt dat Verstappen blijft

Ook de huidige grid wacht in spanning af wat Verstappen besluit te gaan doen. Als het aan Piastri ligt, hoopt hij dat de Limburger in ieder geval niet de Formule 1 de rug toe zal keren. "Het zou zonde zijn voor de sport om Max te verliezen, vooral op dit punt in zijn carrière ook. Ik denk dat het een groot verlies zou zijn voor de sport als geheel", aldus de Australiër in gesprek met Sky Sports.

Eerder gaf Norris al aan dat het een 'schande' zou zijn als Verstappen de koningsklasse van de autosport vanwege het gebrek aan plezier. Piastri deed niet veel anders dan zich daarbij aansluiten.

'Max heeft zijn kaliber laten zien'

Piastri schroomde daarbij niet om zijn bewondering uit te spreken voor Verstappen die hem afgelopen seizoen - na een achterstand van maar liefst 104 punten - nog wist in te halen in het kampioenschap. "Voor ons als coureurs willen we racen tegen de beste en proberen onszelf te bewijzen tegen de beste en ik denk dat Max de afgelopen 10 jaar zijn kaliber heeft laten zien."

"Ik denk dat hij vooral de laatste vijf of zes de benchmark is geweest, dus voor iedereen zou het een behoorlijk grote schande zijn en natuurlijk geen geweldige look", zo sloot de Australiër uiteindelijk af.