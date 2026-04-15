McLaren hoopt in Miami met Norris en Piastri vooraan te staan

McLaren heeft tussen Shanghai en Suzuka een duidelijke stap gezet, maar wie alleen naar de uitslagen kijkt, mist het echte verhaal. De twee raceweekenden zijn namelijk nauwelijks met elkaar te vergelijken. In China bleef het beeld beperkt tot kwalificatie en Sprint, terwijl Suzuka voor het eerst een volledig en betrouwbaar referentiekader bood. Juist daar werd zichtbaar waar de MCL40 écht staat.

In Shanghai werd nog pijnlijk duidelijk waar de zwakte zat: de auto kon zijn potentieel niet omzetten in constante prestaties. Op rechte stukken en midden in de bocht liet McLaren tijd liggen, vooral door een instabiel werkvenster aan de voorkant. Dat zorgde voor grillig bandengedrag en maakte het voor de coureurs lastig om een vaste referentie te vinden.

Van instabiel naar controle

Suzuka gaf een ander, maar genuanceerd beeld. McLaren stond duidelijk dichter bij de top, al moet die conclusie voorzichtig worden getrokken omdat de referentie van Mercedes – met George Russell – niet het maximale potentieel vertegenwoordigde. Toch was de progressie onmiskenbaar.

De stap voorwaarts zat niet in pure aerodynamica. McLaren bracht geen grote updates mee, waardoor de winst elders gezocht moet worden. Het team uit Woking heeft vooral ingezet op gewichtsreductie en een verfijnd energiebeheer. Een lichtere auto reageert scherper, belast de voorbanden minder en blijft langer binnen een stabiel werkvenster.

Daarnaast speelde het beheer van de power unit een sleutelrol. In het huidige 2026-reglement, waarin de verhouding tussen verbrandingsmotor en elektrische kracht fifty-fifty is, wordt software cruciaal. McLaren wist de energieverdeling over een ronde merkbaar te verbeteren, wat zorgde voor een vloeiendere en constantere acceleratie.

Cijfers bevestigen de opmars

De race in Suzuka onderstreepte die vooruitgang. Oscar Piastri reed een sterke wedstrijd, leidde in de openingsfase en eindigde uiteindelijk als tweede, achter Andrea Kimi Antonelli en voor Charles Leclerc. Het is het bewijs van een auto die eindelijk stabiel genoeg is om prestaties vast te houden.

Ook de stintdata spreekt boekdelen. McLaren zat qua tempo midden in de top, met minimale verschillen ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Het grote verschil zat in bandenslijtage: de MCL40 ging zorgvuldiger om met de voorbanden, maar miste nog net de pure snelheid om dat voordeel volledig uit te buiten.

De seizoenscijfers maken de trend nog duidelijker. De achterstand per kilometer op Mercedes daalde van 0,172 seconden in Australië naar slechts 0,033 in Suzuka. Dat is geen toeval, maar het resultaat van een consistente ontwikkelingslijn.

Miami als eerste echte test

Alle ogen richten zich nu op Miami, waar McLaren met een eerste groot upgradepakket komt. Na het optimaliseren van gewicht en energiebeheer wil het team nu ook aerodynamisch een stap zetten. Het doel is helder: de aansluiting met Mercedes omzetten in een directe strijd.

Die vergelijking wordt extra interessant omdat beide teams met dezelfde power unit rijden. Het verschil zal dus volledig zitten in chassis, aerodynamica en ontwikkelingstempo. Precies op dat vlak heeft McLaren de afgelopen jaren laten zien dat het kan verrassen.

De vraag die boven de markt hangt, is simpel: was Suzuka het begin van iets groters, of slechts een gunstige samenloop van omstandigheden? Miami moet het definitieve antwoord geven.

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.455
  • Podiums 44
  • Grand Prix 155
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
