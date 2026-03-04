McLaren begint als regerend constructeurskampioen aan het F1-seizoen 2026, maar in Melbourne klinkt geen borstklopperij. Integendeel. Oscar Piastri drukt de verwachtingen voor de seizoensopener in zijn thuisrace bewust naar beneden en erkent dat zijn team niet als topfavoriet aan de start verschijnt.

Na een dominant 2025, waarin McLaren zowel de constructeurstitel als – via Lando Norris – de wereldtitel bij de rijders pakte, is de lat hoog gelegd. Toch waarschuwt Piastri dat de realiteit twaalf maanden later anders oogt.

McLaren niet de favoriet volgens Piastri

De Australiër steekt het niet onder stoelen of banken. “Het eerlijke antwoord? Ik heb geen idee of we hier kunnen winnen”, klinkt het nuchter. “Op basis van de testdagen lijken we vooraan mee te draaien, maar ik zou ons zeker niet als favoriet bestempelen.”

Sterker nog: volgens Piastri toont het voorseizoen vooral hoe groot de sprongen nog zijn. “Als we hier in Melbourne waren opgedoken met de wagen van de eerste testdag, dan stonden we waarschijnlijk ergens in het middenveld of zelfs achteraan. Zo groot is de vooruitgang geweest op zes testdagen tijd.”

Met de nieuwe 2026-reglementen verwacht hij een extreem ontwikkelingsjaar. “Er zit nog enorm veel onontgonnen potentieel in deze auto. Dat geldt voor iedereen, maar wij hebben tijdens de tests al gemerkt hoeveel performance er nog te rapen valt.”

Brown en Stella zien Ferrari en Mercedes als referentie

De woorden van Piastri sluiten aan bij de analyse van CEO Zak Brown, die tijdens de wintertests in Bahrein ook geen favorietenrol opeiste. “We hebben een goede wagen gebouwd en horen bij de grote vier”, stelde hij. “Maar ik denk niet dat wij de kop van dat kwartet vormen.”

Volgens Brown ogen vooral Ferrari en Mercedes bijzonder sterk. “De rode en zilveren jongens zien er scherp uit. En bij Red Bull Racing hebben we volgens mij ook nog niet alles gezien.”

Teambaas Andrea Stella bevestigde dat beeld en sprak na de tests zelfs van een kleine voorsprong voor Mercedes en Ferrari, terwijl Red Bull en McLaren aan elkaar gewaagd zouden zijn.

De conclusie in Melbourne? McLaren zit in de mix, maar start niet als uitgesproken favoriet. Of zoals Piastri het zelf samenvat: “We doen mee vooraan, maar we moeten nog iets extra vinden.”