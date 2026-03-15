McLaren in de problemen: Norris én Piastri van de grid

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren in de problemen: Norris én Piastri van de grid

Het team van McLaren zit in grote problemen vlak voor de start van de Grand Prix van China. Lando Norris en Oscar Piastri hadden zich als vijfde en zesde gekwalificeerd, maar ze zullen niet vanaf die posities aan de race beginnen. Vlak voor de start liepen ze tegen problemen aan.

Norris werd zo'n halfuur voor de start van de race op het circuit van Shanghai van de grid gehaald met elektrische problemen. Zijn monteurs gingen aan de slag, maar het is nog maar de vraag of ze wel aan de start van de race zullen verschijnen.

Ook bij zijn teamgenoot Oscar Piastri ging het vlak voor de start van de Grand Prix helemaal mis, en hij werd na het volkslied van de grid gehaald met een nog onbekend probleem. De kans lijkt klein te zijn dat hij kan gaan deelnemen aan de race.

Voordeel voor Verstappen

Voor Max Verstappen pakt dit goed uit, want hierdoor wint hij twee plekken bij de start en start hij dus virtueel vanaf de zesde positie in de race op het circuit van Shanghai. Bij de start blijft de derde startrij dus leeg, en iets soortgelijks was ook het geval tijdens de openingsrace van twee weken terug in Australië. Toen miste Piastri de start vanwege een crash in de rondjes naar de grid, en dat betekent dat hij dit seizoen nog moet wachten op zijn eerste start vanaf de grid in de race.

Nog meer problemen

Naast Norris en Piastri staan er bij de start nog twee coureurs in de pits. Bij Williams heeft men besloten om in te grijpen bij Alexander Albon, die gisteren niet door het eerste kwalificatiegedeelte heen was gekomen. Daarnaast werd ook Audi-coureur Gabriel Bortoleto van de grid gehaald voor de race, ook hij leek met problemen te kampen nadat hij gisteren was gespind in de kwalificatie.

Joseph1000

Posts: 278

Kappen met die half electronica shit dat is veel te gevoelig.
Gewoon de v10 terug met drs zones.
Nu zijn de coureurs de dupe .

  • 2
  • 15 maa 2026 - 08:22
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP China 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Rode Stier 33

    Posts: 956

    Elektrische problemen kan vanalles zijn. Batterij?

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 08:01
  • Smock

    Posts: 310

    Wel fijn dat ze eerst de basis op orde wilden hebben... Was er al een beetje bang voor dit seizoen dat de betrouwbaarheid van de auto's af en toe een probleem zou zijn, extra jammer dat dit bij McLaren moet gebeuren :(

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 08:11
  • Joseph1000

    Posts: 278

    Kappen met die half electronica shit dat is veel te gevoelig.
    Gewoon de v10 terug met drs zones.
    Nu zijn de coureurs de dupe .

    • + 2
    • 15 maa 2026 - 08:22
    • Rode Stier 33

      Posts: 956

      Het is alweer niet om aan te zien. Ook wachten op de eerste megaklapper bij de start!

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 08:24
    • Stillewerise

      Posts: 31

      Met 0 inhaal acties gelijk of niet

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 08:40

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

