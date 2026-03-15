Het team van McLaren zit in grote problemen vlak voor de start van de Grand Prix van China. Lando Norris en Oscar Piastri hadden zich als vijfde en zesde gekwalificeerd, maar ze zullen niet vanaf die posities aan de race beginnen. Vlak voor de start liepen ze tegen problemen aan.

Norris werd zo'n halfuur voor de start van de race op het circuit van Shanghai van de grid gehaald met elektrische problemen. Zijn monteurs gingen aan de slag, maar het is nog maar de vraag of ze wel aan de start van de race zullen verschijnen.

Ook bij zijn teamgenoot Oscar Piastri ging het vlak voor de start van de Grand Prix helemaal mis, en hij werd na het volkslied van de grid gehaald met een nog onbekend probleem. De kans lijkt klein te zijn dat hij kan gaan deelnemen aan de race.

Voordeel voor Verstappen

Voor Max Verstappen pakt dit goed uit, want hierdoor wint hij twee plekken bij de start en start hij dus virtueel vanaf de zesde positie in de race op het circuit van Shanghai. Bij de start blijft de derde startrij dus leeg, en iets soortgelijks was ook het geval tijdens de openingsrace van twee weken terug in Australië. Toen miste Piastri de start vanwege een crash in de rondjes naar de grid, en dat betekent dat hij dit seizoen nog moet wachten op zijn eerste start vanaf de grid in de race.

Nog meer problemen

Naast Norris en Piastri staan er bij de start nog twee coureurs in de pits. Bij Williams heeft men besloten om in te grijpen bij Alexander Albon, die gisteren niet door het eerste kwalificatiegedeelte heen was gekomen. Daarnaast werd ook Audi-coureur Gabriel Bortoleto van de grid gehaald voor de race, ook hij leek met problemen te kampen nadat hij gisteren was gespind in de kwalificatie.