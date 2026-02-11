user icon
Piastri voert grote verandering door aan management

Piastri voert grote verandering door aan management

Het lijkt erop dat Oscar Piastri een belangrijke verandering heeft doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar. Hij arriveerde vanochtend in de paddock in Bahrein met twee nieuwe gezichten aan zijn zijde, en het lijkt er sterk op dat hij zijn managementteam heeft aangepast. Dat betekent echter niet dat Mark Webber nu werkloos thuiszit.

McLaren-coureur Piastri leek vorig jaar lange tijd op weg te zijn naar de wereldtitel in de Formule 1. De Australiër kende een goede eerste seizoenshelft, maar verloor na de zomerstop veel terrein. Hij begon foutjes te maken en leek steeds gefrustreerder te worden door de interne situatie met zijn teamgenoot Lando Norris.

Tot overmaat van ramp begon ook Max Verstappen zich te mengen in de strijd om het wereldkampioenschap, waardoor Piastri terugzakte naar de derde plaats in het wereldkampioenschap. Piastri werd vrijwel elk weekend geflankeerd door zijn manager, voormalig Red Bull-coureur Mark Webber. De meervoudig racewinnaar hielp hem waar het maar kon, en was aanwezig in de pitbox van McLaren.

Waar is Webber?

Piastri arriveerde vandaag in de paddock zonder Webber, maar was wel in het gezelschap van twee nieuwe gezichten. Volgens Motorsport.com heeft hij zijn managementstructuur aangepast, het gaat hier vooral om de mensen die met hem meereizen naar de circuits.

Wie reizen er nu met Piastri mee?

Volgens Motorsport.com blijven Mark Webber en zijn vrouw Ann Neal verantwoordelijk voor het managen van Piastri. Webber zal echter niet meer altijd meereizen met Piastri naar de circuits, en zal zich meer gaan focussen op de commerciële kant van het verhaal. Piastri's voormalig Prema-engineer Pedro Matos zal hem nu vergezellen naar de circuits, en hij was vandaag dan ook aanwezig in Bahrein.

Piastri krijgt volgens Motorsport.com ook de steun van een andere belangrijke naam: Emma Murray. Zij is een mental coach uit Australië, en is gespecialiseerd in het steunen van atleten. Ze zal dit jaar vaker aanwezig zijn bij races van Piastri.

Dale U

Posts: 1.813

Een mental coach voor Oscar, why not.......kan beter weggaan bij McLaren, dat zal al een heleboel schelen, ze zijn daar dol op Lando.

  • 2
  • 11 feb 2026 - 15:37
Reacties (4)

    • hupholland

      Posts: 9.624

      dat hangt dan toch ook wel af van de alternatieven? En als je het 3 jaar op rij af moet leggen tegen Norris, is het dan verstandig om naast Verstappen, Leclerc of Verstappen in te stappen? Bij McLaren heeft ie toch mooi 9 overwinningen mee kunnen pikken, een ander topteam gaat hem echt niet als 1e coureur halen, een betere situatie dan deze kan hij zich haast niet wensen. Pas als de auto tegen gaat vallen zou ik over een vertrek na gaan denken.

      • + 2
      • 11 feb 2026 - 16:14
    • Canson Po

      Posts: 2.976

      Wel grappig hoeveel struisvogels dit forum rijk is, hij moet daar asap weg imo naar Ferrari lijkt me een goeie move.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 17:14
  • StevenQ

    Posts: 10.184

    Een mental coach is iets anders dan een manager

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 15:54

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

