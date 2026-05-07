Red Bull Racing kijkt nadrukkelijk verder dan alleen de eigen opleiding en daarbij is nu ook de naam van Oscar Piastriopgedoken. In de paddock van Miami gonst het van de geruchten over interesse van de Oostenrijkse renstal, al blijft de officiële boodschap rond Max Verstappen onveranderd. Achter de schermen lijkt het team zich echter stilaan voor te bereiden op alle mogelijke scenario’s richting 2027.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou Red Bull Piastri zien als een mogelijke strategische optie voor de toekomst. Niet noodzakelijk als directe vervanger van Verstappen, maar wel als een stevig vangnet mocht de wereldkampioen ooit beslissen om tijdelijk gas terug te nemen of zelfs onverwacht te vertrekken.

Red Bull denkt verder dan eigen talentenpool

Binnen Red Bull beseft men dat de rol van een kopman veel groter is dan enkel prestaties op de baan. De stercoureur bepaalt mee de technische ontwikkeling, commerciële uitstraling en interne stabiliteit van een team met duizenden werknemers. Daardoor kijkt de renstal niet langer uitsluitend naar de eigen junioropleiding.

Dat verklaart ook waarom namen als Isack Hadjar voorlopig nog niet als volledige zekerheid worden beschouwd. Hadjar geldt als een investering voor de toekomst, maar Red Bull lijkt daarnaast ook gevestigde profielen achter de hand te willen houden. Piastri past perfect in dat plaatje.

Afwezigheid Webber valt op in paddock

Opvallend is ook de veranderde rol van Mark Webber binnen het kamp van Piastri. De Australiër blijft samen met Ann Neal betrokken bij het management van McLaren-coureur, maar verscheen dit seizoen amper nog aan het circuit tijdens raceweekends.

Daarnaast zou de rol van Piastri in het team van McLaren niet in goede aarde zijn gevallen bij Webber en consorten. Volgens meerdere geruchten zou de entourage van de Australiër van mening zijn dat de voorkeur van het team richting Lando Norris zou gaan, die afgelopen jaar uiteindelijk de wereldtitel wist binnen te halen.