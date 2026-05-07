Bom barst in Formule 1: 'Red Bull wil Piastri naast Verstappen in 2027'

Red Bull Racing kijkt nadrukkelijk verder dan alleen de eigen opleiding en daarbij is nu ook de naam van Oscar Piastriopgedoken. In de paddock van Miami gonst het van de geruchten over interesse van de Oostenrijkse renstal, al blijft de officiële boodschap rond Max Verstappen onveranderd. Achter de schermen lijkt het team zich echter stilaan voor te bereiden op alle mogelijke scenario’s richting 2027.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou Red Bull Piastri zien als een mogelijke strategische optie voor de toekomst. Niet noodzakelijk als directe vervanger van Verstappen, maar wel als een stevig vangnet mocht de wereldkampioen ooit beslissen om tijdelijk gas terug te nemen of zelfs onverwacht te vertrekken.

Red Bull denkt verder dan eigen talentenpool

Binnen Red Bull beseft men dat de rol van een kopman veel groter is dan enkel prestaties op de baan. De stercoureur bepaalt mee de technische ontwikkeling, commerciële uitstraling en interne stabiliteit van een team met duizenden werknemers. Daardoor kijkt de renstal niet langer uitsluitend naar de eigen junioropleiding.

Dat verklaart ook waarom namen als Isack Hadjar voorlopig nog niet als volledige zekerheid worden beschouwd. Hadjar geldt als een investering voor de toekomst, maar Red Bull lijkt daarnaast ook gevestigde profielen achter de hand te willen houden. Piastri past perfect in dat plaatje.

Afwezigheid Webber valt op in paddock

Opvallend is ook de veranderde rol van Mark Webber binnen het kamp van Piastri. De Australiër blijft samen met Ann Neal betrokken bij het management van McLaren-coureur, maar verscheen dit seizoen amper nog aan het circuit tijdens raceweekends.

Daarnaast zou de rol van Piastri in het team van McLaren niet in goede aarde zijn gevallen bij Webber en consorten. Volgens meerdere geruchten zou de entourage van de Australiër van mening zijn dat de voorkeur van het team richting Lando Norris zou gaan, die afgelopen jaar uiteindelijk de wereldtitel wist binnen te halen. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.914

    Mocht Verstappen uiteindelijk vertrekken, dan is Piastri tenminste 1e coureur bij RB, dat is hij niet bij McLaren.

    • + 0
    • 7 mei 2026 - 10:40
  • Joeppp

    Posts: 8.545

    Ik vraag mij af of ze dan gelukkig worden bij RedBull, ik kan mij namelijk niet aan de indruk onttrekken dat de voorkeu bij Redbull een ietsiepietsie naar Verstappen uitgaat. Behalve als die er mee stopt natuurlijk.

    • + 0
    • 7 mei 2026 - 11:17
  • VestAan

    Posts: 769

    Wat een walgelijke click-bait titel weer. Ze gaan er nu ook al terroristische acties bij halen.

    • + 0
    • 7 mei 2026 - 11:36

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

