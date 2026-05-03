Oscar Piastri had niet verwacht dat Max Verstappen zo goed voor de dag zou komen in de kwalificatie in Miami. Hij noteerde de verrassende tweede tijd, terwijl Piastri zelf als zevende zal gaan starten in de race die om 19:00 van start gaat.

Hoewel de Australiër meerdere teams bovenaan verwachtte had hij geen idee dat Verstappen hierbij zou zijn. De Nederlander beleeft het hele seizoen al moeizame kwalificatiesessies, maar weet zich op de voorste rij te zetten.

Verrassing van het weekend

Dat de teams die het beste uit de tests kwamen begin dit seizoen bovenaan zouden staan had Piastri wel verwacht, maar Verstappen hoorde hier niet bij. "Het was geen verrassing dat Mercedes en Ferrari - vooral Charles - competitief zouden zijn. Maar om Max daarboven te zien was wel een beetje verrassend", vertelt Piastri aan de internationale media.

Volgens Piastri komt dat voornamelijk door de schommelingen die de gehele F1 meemaakt en weinig pure consistentie. "Het laat zien hoe wisselvallig het momenteel is: wie het goed doet, zit vooraan, en wie het fout doet, zakt terug. Wij zaten vandaag in die laatste categorie. En als je het fout doet, gaat het niet om een tiende of twee, maar soms om een halve seconde", aldus de Australiër. "De anderen hebben duidelijk tijd gevonden sinds gisteren, terwijl wij een lastigere sessie hadden."

McLaren deed er alles aan

De sessie van McLaren ging absoluut niet zoals gehoopt. Piastri start als zevende en Lando Norris mag vanaf de vierde plek starten. McLaren sleutelde daardoor veel aan allerlei elektrische standen. "Maar dat pakte niet uit zoals gehoopt." Hoewel het team de wijzigingen weer terug wilde draaien, mocht het niet baten. "Daarna probeerden we dat weer terug te draaien. Q2 zag er oké uit, maar in Q3 waren beide ronden rommelig. In de tweede ronde had ik bovendien enorme 'superclipping' midden in bocht 7, en dat is niet wat je wil - zeker niet voor het eerst in het weekend, en dan ook nog in Q3." Superclipping is de staat waarin auto's energie kunnen terugwinnen.

De sessie was dus absoluut niet optimaal voor de regerend constructeurkampioen. "Het was gewoon een rommelige sessie vanuit meerdere invalshoeken. Met deze auto's, zeker op een circuit als dit waar je de auto perfect moet positioneren en vrijwel foutloos moet rijden, wordt het heel lastig als je niet in het juiste ritme zit", aldus Piastri.