user icon
icon

Piastri verrast door sterke Verstappen: "Had ik niet verwacht"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri verrast door sterke Verstappen: "Had ik niet verwacht"

Oscar Piastri had niet verwacht dat Max Verstappen zo goed voor de dag zou komen in de kwalificatie in Miami. Hij noteerde de verrassende tweede tijd, terwijl Piastri zelf als zevende zal gaan starten in de race die om 19:00 van start gaat.

Hoewel de Australiër meerdere teams bovenaan verwachtte had hij geen idee dat Verstappen hierbij zou zijn. De Nederlander beleeft het hele seizoen al moeizame kwalificatiesessies, maar weet zich op de voorste rij te zetten.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

22 apr

Verrassing van het weekend

Dat de teams die het beste uit de tests kwamen begin dit seizoen bovenaan zouden staan had Piastri wel verwacht, maar Verstappen hoorde hier niet bij. "Het was geen verrassing dat Mercedes en Ferrari - vooral Charles - competitief zouden zijn. Maar om Max daarboven te zien was wel een beetje verrassend", vertelt Piastri aan de internationale media.

Volgens Piastri komt dat voornamelijk door de schommelingen die de gehele F1 meemaakt en weinig pure consistentie. "Het laat zien hoe wisselvallig het momenteel is: wie het goed doet, zit vooraan, en wie het fout doet, zakt terug. Wij zaten vandaag in die laatste categorie. En als je het fout doet, gaat het niet om een tiende of twee, maar soms om een halve seconde", aldus de Australiër. "De anderen hebben duidelijk tijd gevonden sinds gisteren, terwijl wij een lastigere sessie hadden."

McLaren deed er alles aan

De sessie van McLaren ging absoluut niet zoals gehoopt. Piastri start als zevende en Lando Norris mag vanaf de vierde plek starten. McLaren sleutelde daardoor veel aan allerlei elektrische standen. "Maar dat pakte niet uit zoals gehoopt." Hoewel het team de wijzigingen weer terug wilde draaien, mocht het niet baten. "Daarna probeerden we dat weer terug te draaien. Q2 zag er oké uit, maar in Q3 waren beide ronden rommelig. In de tweede ronde had ik bovendien enorme 'superclipping' midden in bocht 7, en dat is niet wat je wil - zeker niet voor het eerst in het weekend, en dan ook nog in Q3." Superclipping is de staat waarin auto's energie kunnen terugwinnen.

De sessie was dus absoluut niet optimaal voor de regerend constructeurkampioen. "Het was gewoon een rommelige sessie vanuit meerdere invalshoeken. Met deze auto's, zeker op een circuit als dit waar je de auto perfect moet positioneren en vrijwel foutloos moet rijden, wordt het heel lastig als je niet in het juiste ritme zit", aldus Piastri.

Rimmer

Posts: 13.263

Max verrast door zwakke Piastri: “Had ik niet verwacht”

Leclec verrast door sterke Verstappen: “Had ik niet verwacht”

Max niet verrast door sterke Leclerc: “Had ik wel verwacht”

Russell verrast door sterke Verstappen: “Had ik niet verwacht”

Max niet verrast door zwakke Russel... [Lees verder]

  • 3
  • 3 mei 2026 - 12:21
F1 Nieuws Max Verstappen Oscar Piastri Red Bull Racing McLaren GP Miami 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.263

    Max verrast door zwakke Piastri: “Had ik niet verwacht”

    Leclec verrast door sterke Verstappen: “Had ik niet verwacht”

    Max niet verrast door sterke Leclerc: “Had ik wel verwacht”

    Russell verrast door sterke Verstappen: “Had ik niet verwacht”

    Max niet verrast door zwakke Russell: “Had ik niet verwacht”

    Dit was vast een voorschot op de volgende artikelen die nog komen.
    Zo.

    • + 3
    • 3 mei 2026 - 12:21
    • Rimmer

      Posts: 13.263

      NB:
      Max had niet verwacht dat hij niet verrast zou zijn door zwakke Russell (voor er weer commentaar komt dat het foutief is opgeschreven)

      • + 2
      • 3 mei 2026 - 12:22
  • nr 76

    Posts: 7.418

    Ja, dat zei die vorig jaar ook al een paar keer.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 13:23

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar