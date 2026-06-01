Het team van McLaren viert aankomend weekend in Monaco een bijzonder jubileum. De Britse renstal rijdt haar duizendste Grand Prix, en daar hoort een speciale look bij. In de straten van Monaco zullen Lando Norris en Oscar Piastri aankomend weekend dan ook met een speciale livery rijden.

McLaren heeft het doek getrokken van een speciale livery waarmee ze de duizend races in de Formule 1 willen vieren. Norris en Piastri zullen aankomend weekend rondrijden in een auto die is voorzien van veel zwarte details en verwijzingen naar de successen uit het verleden. Op de auto staan meerdere nummers en jaartallen die verwijzen naar de successen uit het verleden. Daarnaast zullen Norris en Piastri een racepak dragen wat in dezelfde stijl is als de livery.

Waar staan de kleuren voor?

Volgens McLaren staat deze livery symbool voor de boodschap McLaren never Quits en ze hopen hiermee hun successen te kunnen vieren. Volgens het team staat het niet alleen symbool voor de successen, maar ook voor de uitdagingen die ze in al die jaren hebben meegemaakt in de Formule 1. Ze zullen deze speciale kleurstelling niet alleen in Monaco gebruiken, maar ook in de Grand Prix van Barcelona van een week later.

Hoe gaan ze dit feestje vieren?

McLaren viert het feestje in de speciale kleuren op een speciale plek, want volgens het team reden ze hier in 1966 hun eerste Grand Prix. Ze maken het cirkeltje rond, en willen dat het liefst met iedereen vieren. Dat gaan ze aankomende donderdag dan ook doen, want ze organiseren dan een speciaal moment op de grid in het prinsendom.

Ze zullen dan de eerste Formule 1-coureur van het team, de M2B, samen met de huidige MCL40 tentoonstellen op de grid. De klassieke M2B is tegenwoordig eigendom van Richard Mille, maar hij leent zijn auto graag uit voor dit moment. Ook CEO Zak Brown, teambaas Andrea Stella en coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn aanwezig.

McLaren heeft daarnaast een uitnodiging verstuurd aan Formule 1-CEO Stefano Domenicali en alle nog levende coureurs die een Grand Prix wisten te winnen achter het stuur van één van hun auto's.

