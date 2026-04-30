Piastri gaat tegen beweringen Stella in: "McLaren is niet zo snel als Mercedes"

Piastri gaat tegen beweringen Stella in: "McLaren is niet zo snel als Mercedes"

Oscar Piastri heeft korte metten gemaakt met de opmerkingen van Andrea Stella. Volgens de teambaas van McLaren zal de auto van de huidige constructeurskampioen, na wat updates, op hetzelfde niveau zitten qua snelheid als die van Mercedes. Maar als het aan de Australiër ligt, is die opmerking niet geplaatst. 

Na een maand zonder Formule 1 - vanwege de afgelaste races in Bahrein en Saoedie-Arabië - is het racecircus terechtgekomen in de Verenigde Staten. Daar zal komend weekend de vijfde editie van de Grand Prix van Miami plaatsvinden. Nadat Mercedes de eerste drie races niet bij te houden was, beweerde Stella in de vierde race 'de kloof te hebben gedicht'. Maar Piastri ging daar tegenin. 

'We kunnen ze nog niet uitdagen'

Eenmaal aangeschoven bij de persconferentie in Miami, kreeg Piastri de opmerkingen van zijn eigen teambaas voorgeschoteld. In eigen beweringen temperde hij dan ook de verwachtingen. "Ik denk niet dat de updates genoeg zullen zijn om Mercedes uit te dagen", zo klonk het niet veelbelovend. 

"Mercedes is op dit moment duidelijk erg sterk, dus hopelijk kunnen we het gat dichten. Het kampioenschap is nog lang niet beslist, maar iedereen moet snel iets vinden om mee te kunnen strijden", voegde de Australiër daaraan toe. 

Meerdere teams hebben updates

Piastri kende een slechte start van het F1-seizoen. Nadat de 25-jarige in de laatste race de wereldtitel misliep na een gevecht met teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen, reed hij in de eerste twee races in Australië en China geen enkele ronde. Met een knappe tweede plaats in Japan herstelde hij zich goed en wist hij enigszins aan te haken. 

Ook Ferrari en Red Bull Racing zullen updates meenemen naar Miami. Zoals Piastri eerder benadrukte zullen de verse onderdelen haar vruchten moeten werpen, willen zij nog iets kunnen betekenen in de titelstrijd. 

 

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

