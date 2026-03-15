Problemen bij McLaren stapelen op: "Een ander probleem dan Norris"

Problemen bij McLaren stapelen op: "Een ander probleem dan Norris"

Oscar Piastri kon opnieuw niet starten tijdens de Grand Prix van China. De Australiër kon dit ook al niet tijdens zijn thuisrace en is daarom ontevreden met de huidige situatie. Hij wil het zo snel mogelijk vergeten en weer meestrijden om het podium. 

Piastri behaalde dit weekend wel zijn allereerste punten. De McLaren-coureur startte tijdens de sprintrace als vijfde en wist als zesde te eindigen. Dit leverde hem drie punten op. Tijdens de Grand Prix mocht Piastri vanaf de vijfde plek starten, maar hij werd vlak voor de race terug de pit ingeduwd. 

Zware zondag voor McLaren

Het is een donkere zondag uit de geschiedenis van McLaren. Beide coureurs konden niet in actie komen tijdens de Grand Prix van China. De Australiër had een elektrisch probleem, zo bevestigt Piastri tegenover Viaplay. "Het was een elektrisch probleem met de aandrijving. Ik merkte het pas toen ik na het volkslied weer in de auto stapte, dus ik kwam zonder problemen bij de startgrid. Dus ja, we moeten nog uitzoeken wat er precies mis is gegaan, maar het is jammer."

Lando Norris kon ook niet starten en dat betekent dat McLaren geen kilometer heeft gereden tijdens de Chinese Grand Prix. De regerend wereldkampioen heeft een ander probleem, aldus Piastri. "Het is een ander probleem. Er verandert eigenlijk niet veel aan de situatie: beide auto’s liggen eruit. Maar het is gewoon jammer dat het om twee verschillende problemen tegelijk gaat", zo laat de McLaren-coureur weten.

Piastri wil weer racen

Over twee weken landt de Formule 1 in Japan en Piastri hoopt dat hij dan eindelijk een race kan rijden. "Het is alweer een tijdje geleden dat ik twee F1-races vanaf de bank heb bekeken. Dus hopelijk kunnen we die reeks daar doorbreken." Momenteel staat de McLaren-coureur twaalfde in het wereldkampioenschap met drie punten. Dat zijn er twaalf minder dan zijn teamgenoot Lando Norris.

  • 15 maa 2026 - 16:00
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP China 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 762

    Redbull is dramatisch maar McLaren is mogelijk nog veel triester met die Mercedes motor onder de kont

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 15:38
    • Fred Grieveringh

      Posts: 61

      Mclaren is wel snel, alleen nog niet betrouwbaar. Rbr is beide niet.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 15:52
    • koppie toe

      Posts: 5.188

      Negatieve aandacht is ook aandacht.
      Toch Fredje?
      Geeft niet hoor vele mensen komen wel iets tekort.

      Je hebt wel gelijk @Vogel.

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 16:00
  • Sluweslager

    Posts: 231

    Dit concept moet volgend jaar keihard de deur ut want het werkt voor geen meter, rijders zijn niet blij, teams zijn niet bij en waarschijnlijk de sponsoren ook niet. Publiek voor zover ik merk op social media walgen van de auto's en iedereen schreeuwt het van de daken dat we gewoon weer terug willen naar de V10's
    Wat mij betreft doen ze dat ook want al dat elektrische gedoe in de F1 gaat natuurlijk nergens over. Ooh kijk eens hoe groen we zijn maar intussen vliegen we met vliegtuigen die nog steeds kerosine verbruiken de hele wereld over. Stoppen met dat schijnvertoon en gewoon back to basic... brullende motoren en volgas gaan i.p.v. inhouden of sterker nog.... niet eens kunnen starten.

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 15:57
  • VES

    Posts: 1.708

    McLaren heeft na de zomerstop van vorig jaar hun handen vol gehad met de strijd met Red Bull Racing voor de drivers titel.
    Daardoor hebben de McLarens en Red Bull van Max tot de laatste race updates gehad.
    Dat ging echter wel ten koste van de ontwikkeling van de auto’s van dit jaar.
    Daarom hebben zowel de McLarens als Red Bull Racing auto’s een achterstand op de andere top teams

    • + 2
    • 15 maa 2026 - 16:01
  • robstuart

    Posts: 99

    PapayaRules??
    Norris niet rijden dan Piiastri ook verwijderen van de grid. We bedenken wel wat. :-)

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 16:02

