Oscar Piastri kon opnieuw niet starten tijdens de Grand Prix van China. De Australiër kon dit ook al niet tijdens zijn thuisrace en is daarom ontevreden met de huidige situatie. Hij wil het zo snel mogelijk vergeten en weer meestrijden om het podium.

Piastri behaalde dit weekend wel zijn allereerste punten. De McLaren-coureur startte tijdens de sprintrace als vijfde en wist als zesde te eindigen. Dit leverde hem drie punten op. Tijdens de Grand Prix mocht Piastri vanaf de vijfde plek starten, maar hij werd vlak voor de race terug de pit ingeduwd.

Zware zondag voor McLaren

Het is een donkere zondag uit de geschiedenis van McLaren. Beide coureurs konden niet in actie komen tijdens de Grand Prix van China. De Australiër had een elektrisch probleem, zo bevestigt Piastri tegenover Viaplay. "Het was een elektrisch probleem met de aandrijving. Ik merkte het pas toen ik na het volkslied weer in de auto stapte, dus ik kwam zonder problemen bij de startgrid. Dus ja, we moeten nog uitzoeken wat er precies mis is gegaan, maar het is jammer."

Lando Norris kon ook niet starten en dat betekent dat McLaren geen kilometer heeft gereden tijdens de Chinese Grand Prix. De regerend wereldkampioen heeft een ander probleem, aldus Piastri. "Het is een ander probleem. Er verandert eigenlijk niet veel aan de situatie: beide auto’s liggen eruit. Maar het is gewoon jammer dat het om twee verschillende problemen tegelijk gaat", zo laat de McLaren-coureur weten.

Piastri wil weer racen

Over twee weken landt de Formule 1 in Japan en Piastri hoopt dat hij dan eindelijk een race kan rijden. "Het is alweer een tijdje geleden dat ik twee F1-races vanaf de bank heb bekeken. Dus hopelijk kunnen we die reeks daar doorbreken." Momenteel staat de McLaren-coureur twaalfde in het wereldkampioenschap met drie punten. Dat zijn er twaalf minder dan zijn teamgenoot Lando Norris.