Oud-teambaas Guenther Steiner is van mening dat een podium voor McLaren niet realistisch is in Melbourne. De regerend constructeurskampioen was erg dominant de afgelopen twee jaren, maar steiner verwacht dat het veel minder kans maakt in Australië.

McLaren maakte enorme stappen vergeleken met de concurrentie in 2024 en 2025. Ze waren zo dominant dat ze in het achttiende Grand Prix-weekend van 2025 al wereldkampioen werden. Ze eindigden op bijna twee keer zoveel punten als nummer twee Mercedes. Deze dominantie is echter onwaarschijnlijk, volgens Steiner.

'Een podium voor McLaren is niet realistisch'

Steiner heeft op het YouTube-kanaal Triple M een gewaagde uitspraak gedaan. De voormalig teambaas van Haas werd gevraagd of Oscar Piastri kans maakt op een podium, maar hij antwoordde met: "Ik denk niet dat een podiumplaats voor McLaren dit jaar realistisch is. Ik zal uitleggen waarom: tijdens het eerste jaar van de nieuwe regelgeving hebben de teams die hun eigen motoren hebben gebouwd, zoals Ferrari en Mercedes, een klein voordeel."

McLaren rijdt met de motoren van Mercedes en maakt dus niet zijn eigen krachtbron. Mercedes heeft veel meer informatie over de motoren, terwijl McLaren alleen maar over zijn eigen data beschikt. "Omdat ze alle informatie eerder krijgen, hebben ze meer tijd om te ontwikkelen. Ik denk dat McLaren vrij snel zal inhalen, maar aan het begin van het seizoen geef ik de voorkeur aan Mercedes en Ferrari op het podium."

'McLaren bevoordeelde Norris niet'

Lando Norris won vorig seizoen het wereldkampioenschap, ondanks een sterk jaar van zijn minder ervaren teamgenoot Piastri. Volgens Steiner heeft het wereldkampioenschap van Norris niets te maken met bevoordeling. "Oscar had momenten waarop hij niet presteerde zoals hij normaal doet, en dat is het dan. Dus ik denk niet dat hij opzettelijk bevoordeeld werd, om eerlijk te zijn. Maar omdat Lando meer ervaring heeft, greep hij de kans."