user icon
icon

'Een podium voor McLaren is niet realistisch'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Een podium voor McLaren is niet realistisch'

Oud-teambaas Guenther Steiner is van mening dat een podium voor McLaren niet realistisch is in Melbourne. De regerend constructeurskampioen was erg dominant de afgelopen twee jaren, maar steiner verwacht dat het veel minder kans maakt in Australië. 

McLaren maakte enorme stappen vergeleken met de concurrentie in 2024 en 2025. Ze waren zo dominant dat ze in het achttiende Grand Prix-weekend van 2025 al wereldkampioen werden. Ze eindigden op bijna twee keer zoveel punten als nummer twee Mercedes. Deze dominantie is echter onwaarschijnlijk, volgens Steiner. 

Meer over McLaren Norris haalt uit richting Verstappen: "Hamilton had acht titels moeten hebben!"

Norris haalt uit richting Verstappen: "Hamilton had acht titels moeten hebben!"

24 feb
 FOM heeft groot probleem: Meerdere topcoureurs uiten onvrede over nieuwe auto's

FOM heeft groot probleem: Meerdere topcoureurs uiten onvrede over nieuwe auto's

7 maa

'Een podium voor McLaren is niet realistisch'

Steiner heeft op het YouTube-kanaal Triple M een gewaagde uitspraak gedaan. De voormalig teambaas van Haas werd gevraagd of Oscar Piastri kans maakt op een podium, maar hij antwoordde met: "Ik denk niet dat een podiumplaats voor McLaren dit jaar realistisch is. Ik zal uitleggen waarom: tijdens het eerste jaar van de nieuwe regelgeving hebben de teams die hun eigen motoren hebben gebouwd, zoals Ferrari en Mercedes, een klein voordeel."

McLaren rijdt met de motoren van Mercedes en maakt dus niet zijn eigen krachtbron. Mercedes heeft veel meer informatie over de motoren, terwijl McLaren alleen maar over zijn eigen data beschikt. "Omdat ze alle informatie eerder krijgen, hebben ze meer tijd om te ontwikkelen. Ik denk dat McLaren vrij snel zal inhalen, maar aan het begin van het seizoen geef ik de voorkeur aan Mercedes en Ferrari op het podium."

'McLaren bevoordeelde Norris niet'

Lando Norris won vorig seizoen het wereldkampioenschap, ondanks een sterk jaar van zijn minder ervaren teamgenoot Piastri. Volgens Steiner heeft het wereldkampioenschap van Norris niets te maken met bevoordeling. "Oscar had momenten waarop hij niet presteerde zoals hij normaal doet, en dat is het dan. Dus ik denk niet dat hij opzettelijk bevoordeeld werd, om eerlijk te zijn. Maar omdat Lando meer ervaring heeft, greep hij de kans."

F1 Nieuws Lando Norris Guenther Steiner Oscar Piastri McLaren GP Australië 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.430
  • Podiums 44
  • Grand Prix 152
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar