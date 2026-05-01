Oscar Piastri heeft zich bijzonder kritisch uitgelaten over de Formule 1-regels voor 2026. De McLaren-coureur ziet dat de FIA ingrijpt richting de Grand Prix van Miami, maar waarschuwt dat de echte problemen daarmee niet verdwijnen.

Na bakken kritiek van meerdere coureurs en meerdere spoedvergaderingen, is er besloten om het superclippen naar beneden te halen. Hierom zal de coureur naar verluidt minder hoeven te liften en coasten. Volgens de Australiër zijn de recente aanpassingen hoogstens een eerste stap, terwijl de kern van het probleem onaangeroerd blijft.

Piastri duidelijk: ‘Zonder grote ingreep los je dit nooit op’

Na de eerste races van het seizoen groeide de kritiek op de nieuwe generatie wagens, waarbij vooral het batterijgebruik en de ‘kunstmatige’ manier van racen onder vuur liggen. De FIA voerde daarom wijzigingen door aan onder meer de energielimieten en boostsystemen.

Piastri begrijpt die ingrepen, maar plaatst ze meteen in perspectief. “De samenwerking met de FIA is goed geweest en dit zijn stappen in de juiste richting”, legt hij uit. “Maar je gaat deze problemen nooit echt oplossen zonder fundamentele veranderingen aan de hardware. Dit helpt, maar hoeveel precies, dat moeten we nog zien.”

Veiligheid en toekomst blijven grote vraagtekens

De Australiër wijst ook op de veiligheidsaspecten, zeker na het zware incident van Oliver Bearman in Japan. Volgens hem zijn de aanpassingen aan de boost-modus een logische zet. “Vanuit veiligheidsoogpunt is dit een verstandige stap. Je kan niet voorkomen dat er soms grote vermogensverschillen zijn, maar hopelijk gebeurt dat nu minder vaak.”

Tegelijk kijkt Piastri naar het grotere plaatje, waarin de Formule 1 balanceert tussen sport en industrie. “De discussies gaan op een veel hoger niveau dan bij de coureurs, met teambazen en autofabrikanten. Iedereen beseft waar de zwakke punten liggen. Sommige dingen kan je nu aanpassen, andere vragen tijd en sommige vereisen een volledige herziening. Hoe en wanneer dat gebeurt, is voorlopig nog onduidelijk.”