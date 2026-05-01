Piastri haalt uit: "Deze regels worden zo niet meer opgelost"

Oscar Piastri heeft zich bijzonder kritisch uitgelaten over de Formule 1-regels voor 2026. De McLaren-coureur ziet dat de FIA ingrijpt richting de Grand Prix van Miami, maar waarschuwt dat de echte problemen daarmee niet verdwijnen.

Na bakken kritiek van meerdere coureurs en meerdere spoedvergaderingen, is er besloten om het superclippen naar beneden te halen. Hierom zal de coureur naar verluidt minder hoeven te liften en coasten. Volgens de Australiër zijn de recente aanpassingen hoogstens een eerste stap, terwijl de kern van het probleem onaangeroerd blijft.

Piastri duidelijk: ‘Zonder grote ingreep los je dit nooit op’

Na de eerste races van het seizoen groeide de kritiek op de nieuwe generatie wagens, waarbij vooral het batterijgebruik en de ‘kunstmatige’ manier van racen onder vuur liggen. De FIA voerde daarom wijzigingen door aan onder meer de energielimieten en boostsystemen.

Piastri begrijpt die ingrepen, maar plaatst ze meteen in perspectief. “De samenwerking met de FIA is goed geweest en dit zijn stappen in de juiste richting”, legt hij uit. “Maar je gaat deze problemen nooit echt oplossen zonder fundamentele veranderingen aan de hardware. Dit helpt, maar hoeveel precies, dat moeten we nog zien.”

Veiligheid en toekomst blijven grote vraagtekens

De Australiër wijst ook op de veiligheidsaspecten, zeker na het zware incident van Oliver Bearman in Japan. Volgens hem zijn de aanpassingen aan de boost-modus een logische zet. “Vanuit veiligheidsoogpunt is dit een verstandige stap. Je kan niet voorkomen dat er soms grote vermogensverschillen zijn, maar hopelijk gebeurt dat nu minder vaak.”

Tegelijk kijkt Piastri naar het grotere plaatje, waarin de Formule 1 balanceert tussen sport en industrie. “De discussies gaan op een veel hoger niveau dan bij de coureurs, met teambazen en autofabrikanten. Iedereen beseft waar de zwakke punten liggen. Sommige dingen kan je nu aanpassen, andere vragen tijd en sommige vereisen een volledige herziening. Hoe en wanneer dat gebeurt, is voorlopig nog onduidelijk.”

Skoda F1

Posts: 740

Piastri was zo boos de rook kwam uit de cockpit!..

  • 1
  • 1 mei 2026 - 21:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.758

    Het is een stap in dew goede richting, geen complete oplossing. Maar de Mount Everest beklim je niet in één stap, en de berg onwil van de FIA en Liberty is ook niet met 1 stap overwonnen.

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 21:44
  • Skoda F1

    Posts: 740

    Piastri was zo boos de rook kwam uit de cockpit!..

    • + 1
    • 1 mei 2026 - 21:44

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

